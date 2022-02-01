Губернаторский оркестр Московской области своё 15-летие отметит праздничной программой-бенефисом

3 февраля 2022 года, в 19.00 на большой сцене Московского Губернского театра пройдет празднование 15-летия Губернаторского оркестра Московской области. К своему дню рождения оркестр подготовил программу-бенефис «Нам – 15!».

Губернаторский оркестр – часть творческого коллектива МГТ, участник и создатель многих спектаклей театра. В праздничную программу оркестр под управлением главного дирижёра Сергея Пащенко включил лучшие произведения из своего репертуара, а также эскиз предстоящей премьеры музыкального спектакля.

Уникальность оркестра в том, что его не только слушают, но и смотрят. Губернаторский оркестр – это всегда красиво! В программе праздника – яркие инструментальные композиции, классическая, эстрадная, джазовая и популярная музыка в исполнении самих юбиляров, актеров МГТ и гостей.

Бенефис оркестра пройдет в двух отделениях. В первом прозвучат инструментальные произведения в исполнении Губернаторского оркестра, а во втором зрителям представят эскиз будущего музыкального спектакля (режиссер – Алла Решетникова).

Это музыкальное ревю создано специально для оркестра и актеров Губернского театра. Масштабные музыкальные номера с современной хореографией, степ, джаз, актуальное звучание любимых ретро-мелодий и новые голоса расскажут историю о невероятной силе таланта, способной менять мир и жизнь каждого. О том, что творчество и талант – это и муки, и сомнения, но и огромное счастье.

В спектакле участвуют Губернаторский оркестр Московской области и артисты МГТ Антон Соколов, Евгений Сыркин, Валентина Поломошнова, Диана Егорова, Степан Куликов, Вера Шпак, Эдуард Айткулов и другие.

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