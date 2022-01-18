БЕЛГОРОД: «Навечно в строю с оркестром»

22 января в Большом зале Белгородской государственной филармонии в рамках II Международного музыкального фестиваля имени Валерия Халилова пройдёт грандиозный концерт «Навечно в строю с оркестром». На сцене выступят Концертный оркестр духовых инструментов (главный дирижёр – Юрий Меркулов, дирижёр – Дмитрий Артёмов), Академический хор (главный дирижёр – Елена Алексеева), а также солисты – заслуженный артист РФ Владимир Бойко (баритон), лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопрано), Иван Белыш (эстрадный вокал).

В программе сочинения В. Халилова, патриотические песни и марши. Объединяющий символ фестиваля – песня-гимн «Навсегда великая страна» на слова Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова прозвучит в финале концерта.

Фестиваль организован Благотворительным фондом имени В. М. Халилова и посвящён в этом году 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова.

Все поклонники музыки духовых инструментов могут провести субботний вечер в Белгородской филармонии и в полной мере насладиться мастерством и высоким профессионализмом музыкантов!

Начало в 17:00.

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