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Домой366INFO.RUКоманда медийщиков предложила визуализировать 809 Указ

Команда медийщиков предложила визуализировать 809 Указ

editor
By editor
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наши ценности

По мнению политконсультанта и социального технолога, член исполнительного совета РАСО Алены Август, ценности, зафиксированные в 809 Указе, важно транслировать в различных форматах, тем самым образно вводя их в повседневность и предоставляя материал для дискуссии.

Команда единомышленников — выпускников «Мастерской новых медиа» — решила внести свой вклад в это направление.

— На фокус-группах и в дискуссиях с молодежью я часто вижу, как в ответ на вопрос о ценностях даже у самых креативных скучнеют лица, хотя многие дают вполне четкие цитаты, — рассказала Алена. – Почему так происходит? Потому что выучить – это одно, а понять и встроить в личный контекст – другое. Тексты сами по себе, без образного представления и без дискуссии вокруг них не вполне работают. Тем более, что дети, подростки и молодежь быстрее воспримут визуал, чем текст. Это, как говорят, «не развидеть».

Своей целью команда ставит органичную трансляцию смыслов и вовлечение разных поколений в дискуссию о ценностях, зафиксированных Указом 809. Важно было сделать продукт простым и действенным – тем, что станет и полезным, и со временем привычным, легко проникающим в сознание.

— В формате ежемесячного календаря в течение года мы представим все 17 ценностей в собирательных образах героев разных эпох, что даст пользователю выбор, разместить ли на экране своего устройства всех трех героев – далекого прошлого, недавнего советского периода и настоящего времени – либо одного из них.

Логично решили начать с ценности «Жизнь». Проработали три образа – былинный богатырь, строитель и врач-спаситель времен пандемии.

— Заявленные в Указе ценности прорастают из глубины истории России, находя свое воплощение в разных ее периодах, оставаясь актуальными сейчас, даже проявляясь по-новому. Нам важно было показать эту историчность и традиционность, а также обратиться к разным возрастам – для кого-то это почти сказочный образ богатыря, для кого-то память о славном периоде больших строек, а для кого-то современная наша история и герои. Так мы хотели сделать образ более глубоким, проявляя стержень ценности, ее «ключ», — поясняет Алена.

Богатырь это и былинный герой, персонаж из сказок, и образ Александра Невского — герой, совершающий добрые дела и идущий на подвиг ради спасения жизни на земле.

Строитель – олицетворение периода великих строек и масштабных проектов времен Советского Союза, которыми мы гордимся – БАМ, ДнепроГЭС, освоение целины… Энергия жизни поколений наших предков, их умение жить ярко, даря свои силы и душу ради лучшей жизни – этому мы благодарны во все времена.

Врач – безусловный герой всех времен. Пандемия особенно ярко высветила хрупкость нашего мира и великую ценность жизни, подняв на пьедестал труд врача. Именно ради жизни врачи, медсестры и волонтеры шли на подвиг, спасая людей. Именно их труд помог преодолеть страшную угрозу и дал новую надежду человечеству.

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