В столице подвели итоги городского конкурса «Московские мастера» по профессии «Преподаватель в сфере искусства» и «Концертмейстер»

«Московские мастера» − один из самых престижных столичных конкурсов среди людей различных профессий. Конкурс проводится с 1998 года и ежегодно в нем принимает участие около 20 тысяч человек, представляющие 40 различных профессий. В этом году от преподавателей в сфере искусства «Мастера» получили 58 заявок на участие, а от концертмейстеров – 35. Это музыканты, художники, хореографы, дизайнеры из порядка полусотни московских учебных заведений искусств: школ, колледжей и вузов. Конкурсной комиссией к участию в очных турах было допущено 10 концертмейстеров и 18 педагогов. Все они прошли в финал и показали фрагмент открытого урока (хронометраж 10 минут), а также представили презентацию своей авторской программы или выступление с учащимся, некоторые участники продемонстрировали и собственное исполнительское мастерство. Первое место среди концертмейстеров заняла Татьяна Владимировна Михайлова, а лучшим преподавателем назвали Анастасию Николаевну Беляеву.

Анастасия Николаевна Беляева — создатель и дирижер одного из самых известных детских хоров Москвы «Аврора». Руководитель Центра профессионального мастерства по направлению «Хоровое искусство» Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства. Организатор конференций и семинаров для хормейстеров. Все это — об Анастасии Николаевне Беляевой, заведующей хоровым отделением детской школы искусств имени В.В. Крайнева, а теперь и победительнице городского конкурса «Московские мастера» по профессии «Преподаватель в сфере искусства».

Анастасия Беляева высоко оценила уровень конкурсантов и сам конкурс. У нее богатый опыт участия в музыкальных состязаниях, но по поводу конкурса «Московские мастера» у нее сложилось особое мнение:

— Абсолютно каждый педагог достоин победы! Видно с какой отдачей и большой любовью они занимаются с детьми. Все педагоги выходили на сцену, чтобы показать свою работу было видно, как детям это нравится. Независимо от того, какая специальность у ребёнка – арфа, ударные или балалайка. Я просто порадовалась за наши московские школы искусств, что так много замечательных преподавателей работает здесь!

Но в конкурсах всегда побеждает сильнейший. Анастасия Беляева покорила жюри и публику высочайшим уровнем не только педагогического мастерства — юные хористы понимают своего руководителя буквально с полуслова, со взмаха красивых длинных рук. А. Беляева в качестве музыкального материала дает своим воспитанникам сложнейшую музыку, например, И.Ф. Стравинского. Редкий профессиональный хоровой коллектив берется за его «Четыре русские крестьянские песни». Здесь и работа с необычным фольклорным материалом, и проникновение в глубинные смыслы народной музыки. Также Анастасия Николаевна усложняет задачу юным артистам: они не только поют, но и используют элементы сложной хореографии. С хором для этого специально работают известные хореографы.

— Это, прежде всего, настоящий вызов для меня, как и для любого преподавателя: опыт работы в сложных условиях, в коротких временных рамках, когда ты взаимодействуешь с коллективом, который не знаешь, работаешь над сочинениями, которые никогда не исполнял до этого. Мне выпала честь позаниматься с женским хором музыкального училища МГИМ имени А.Г. Шнитке, и это был интересный опыт, так как обычно я работаю с детским хором. Для меня внутренняя победа основного этапа конкурса в том, что удалось исполнить с незнакомым хором сложное сочинение, и хористы все спели по руке, с первого раза, как я показала. Конечно, это было бы невозможно без высокой профессиональной подготовки коллектива, за что большие слова благодарности его руководителю Маркову Сергею Викторовичу. Что касается финального этапа, то для моего коллектива хора «Аврора» — любое выступление – важное. Каждый новый зал, аудитория – это шаг вперед, новый опыт. И мы настраиваемся всегда как на значимое событие.

Работа с хоровым коллективом имеет свои особенности, считает лауреат Первой премии «Московских мастеров» Анастасия Беляева:

— Я с детства была влюблена в хор, звучание детских голосов казалось мне самым прекрасным звуком на свете, и я мечтала, что когда-нибудь у меня будет свой детский хор. Поэтому когда я закончила Московскую консерваторию, сразу пошла преподавать в детскую музыкальную школу. И постепенно появился детский хор «Аврора» ДШИ имени В.В. Крайнева. У нас в хоре около 80 детей. Там поют ребята, которые учатся в Детской школе искусств имени В.В. Крайнева на хоровом отделении, но многие продолжают петь в хоре и после окончания музыкальной школы, просто потому что им нравится. Конечно, это непросто объединить много детей вместе, ведь каждый из них со своим характером, со своими целями и стремлениями — настоящая маленькая личность. И здесь без лидерских качеств руководителя, который увлечёт всех музыкой, невозможно! Хор — это прежде всего коллективный вид творчества, но я приверженец того, что в хоре через музыку может раскрываться индивидуальность каждого певца, каждого ребёнка. И когда много чистых голосов объединяются в едином порыве, то по силе воздействия это ни с чем не сравнимая красота. В этом сила хорового искусства!

Концертмейстеру Татьяне Владимировне Михайловой, одержавшей победу в «Московских мастерах», очень понравился сам формат конкурса, а именно — идея играть с незнакомым солистом:

— Первый отбор был по видеозаписям. Второй отбор — с незнакомым солистом, за час до выступления мы еще не знали, кто конкретно с нами будет играть! Это была интересная интрига. Хотя ноты прислали чуть-чуть заранее, чтобы мы как-то познакомились, но тем не менее, трактовка произведения, то, как это будет исполняться, — все решалось буквально в последний час. Это творческий момент. В последний финальный этап мы могли выбирать любого солиста, которого захотим, любого возраста и любой специальности. Но я долго не выбирала. У меня семеро детей (!) и они все музыканты! Сейчас они все уже выросли, младшему исполнилось 20 лет. На конкурсе «Московские мастера» я играла со своим пятым ребенком, виолончелистом Ильей Михайловым. Он учится в консерватории в классе народного артиста России, профессора А.И. Рудина. Вернее, учился, уже сдал экзамен и ждет получения диплома.

В Год семьи особенно хочется говорить о таких феноменах. Все семеро детей Татьяны Михайловой, как и ее муж — музыканты. Семья Михайловых — это настоящая музыкальная династия:

— Старшая дочь получила образование хорового дирижера, потом у нас — два виолончелиста, дочка и сын, четвертый сын — валторнист, далее — два скрипача и пианист! Пятеро из них окончили или учатся в Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Двое уже окончили, а трое еще учатся там.

Сама Татьяна Владимировна Михайлова окончила музыкальное училище имени Гнесиных у замечательного педагога Диевой Ирины Александровны. Затем она поступила в Гнесинский институт (от автора — сейчас это РАМ имени Гнесиных). Но потом, по семейным обстоятельствам, в семье Михайловых стали активно появляться дети, ей пришлось оставить любимую Гнесинку.

— Концертмейстерская профессия — просто удивительная! — размышляет Татьяна Владимировна Михайлова. — В ней столько граней и тонкостей, которые постоянно заставляют творить, о чем-то думать. Концертмейстер должен обладать качеством надежности, чтобы солист, какой бы он ни был — большой, маленький — он должен ощущать себя уверенно, ему должно быть удобно играть. Это не значит, что мы под солистов подстраиваемся. Для этого надо очень хорошо понимать музыку, которую ты исполняешь. Ритм — это главное, без ритма нет концертмейстера. Если он не чувствует ритмическую основу, пульсацию, заложенную в каждом произведении, то солисту будет очень тяжело играть. Любое здание строится на каркасе, а в музыке этот каркас — это ритм. Но, в первую очередь, концертмейстер работает с солистом над художественным наполнением. Если мы, например, учим с ребенком некий отрывок из музыкального произведения, первое, что мы делаем, объясняем ему, какой образ заложен в музыкальном произведении. Я работаю в классе виолончели и скрипки ДМШ при колледже имени Ф. Шопена, это мои направления. Педагог по специальности и я, концертмейстер, мы вместе работаем с ребенком. Мы совместно творим, и это настоящее счастье. У меня есть возможность работать именно творчески и объяснять, как играть, рассказывать, о чем эта музыка и о чем хотел сказать композитор.

Со своими родными детьми Татьяна Михайлова выступает на одной сцене не так часто. Они взрослые, у каждого своя активная деятельность, но в те моменты, когда получается с ними играть, она действительно счастлива.