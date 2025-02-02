10 самых популярных российских клипов 90-х годов, которые искали в Поиске по видео

Аналитики Яндекса изучили, клипы на какие песни, вышедшие с 1990 по 2000 год, чаще всего искали в Поиске в прошлом году. Учитывались запросы, после которых пользователи переходили на видеоролики.

Самой популярной группой оказалась «Руки вверх». В топ-10 клипов, которые смотрели чаще всего, вошли три их песни — «Малыш», «Студент» и «Крошка моя». Вторым по популярности стал клип группы «На-На» на песню «Фаина», которая с момента своего выхода три года занимала верхние строчки в российских хит-парадах. Топ-3 завершает клип на песню «Бухгалтер» группы «Комбинация».

Топ клипов 90-х годов на российские песни, которые чаще всего искали в Поиске

«Малыш» — «Руки вверх!»;

«Фаина» — «На-на»;

«Бухгалтер» — «Комбинация»;

«Зимний сон» — Алсу;

«Студент» — «Руки вверх!»;

«Тучи» — «Иванушки International»;

«Посмотри в глаза» — Наталья Ветлицкая;

«Крошка моя» — «Руки Вверх!»;

«Лондон, гуд бай» — «Кар-Мэн»;

«Любовь и смерть» — Вика Цыганова.

Осенью 2024 года Яндекс Музыка открыла всем пользователям доступ к более чем полумиллиону официальных видеоклипов. Посмотреть их можно в поиске Яндекса по видео и в веб-версии Яндекс Музыки.