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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RU10 самых популярных российских клипов 90-х годов, которые искали в Поиске по...

10 самых популярных российских клипов 90-х годов, которые искали в Поиске по видео

editor
By editor
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Аналитики Яндекса изучили, клипы на какие песни, вышедшие с 1990 по 2000 год, чаще всего искали в Поиске в прошлом году. Учитывались запросы, после которых пользователи переходили на видеоролики.

Самой популярной группой оказалась «Руки вверх». В топ-10 клипов, которые смотрели чаще всего, вошли три их песни — «Малыш», «Студент» и «Крошка моя». Вторым по популярности стал клип группы «На-На» на песню «Фаина», которая с момента своего выхода три года занимала верхние строчки в российских хит-парадах. Топ-3 завершает клип на песню «Бухгалтер» группы «Комбинация».

Топ клипов 90-х годов на российские песни, которые чаще всего искали в Поиске

  • «Малыш» — «Руки вверх!»;
  • «Фаина» — «На-на»;
  • «Бухгалтер» — «Комбинация»;
  • «Зимний сон» — Алсу;
  • «Студент» — «Руки вверх!»;
  • «Тучи» — «Иванушки International»;
  • «Посмотри в глаза» — Наталья Ветлицкая;
  • «Крошка моя» — «Руки Вверх!»;
  • «Лондон, гуд бай» — «Кар-Мэн»;
  • «Любовь и смерть» — Вика Цыганова.

Осенью 2024 года Яндекс Музыка открыла всем пользователям доступ к более чем полумиллиону официальных видеоклипов. Посмотреть их можно в поиске Яндекса по видео и в веб-версии Яндекс Музыки.

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