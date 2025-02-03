Театральная лаборатория для подростков «Это я»

БФ «Семейная в помощь» и детская инклюзивная театральная студия «Сны Алисы» объявила о запуске инклюзивной драматургической лаборатории для подростков «Это я». Это без преувеличения – уникальный и в определённой степени амбициозный проект, который поможет детям раскрыть свой талант и откроет путь к творчеству.

Студия «Сны Алисы» существует уже пять лет, и все эти пять лет в ней учатся актёрскому мастерству дети с ОВЗ. Труппа насчитывает более 50 артистов разных возрастов, которые занимаются в 4 группах в Москве и Московской области. Ребята с увлечением репетируют, осваивают сценическое движение и технику речи, показывают свои спектакли, принимают участие в различных конкурсах. Творчество и работа в коллективе помогают детям социализироваться и улучшить свои коммуникационные навыки.

Накопив бесценный опыт, студия решила сделать следующий шаг – создать свою драматургическую лабораторию. Её цель – дать подросткам от 12 до 17 лет возможность рассказать зрителям о себе и о том, как они видят мир, какие проблемы их волнуют и чем они живут. Под руководством наставников юные драматурги познакомятся с процессом создания спектакля «изнутри», совместными усилиями напишут оригинальную пьесу, поставят спектакль и покажут его на профессиональной сцене. Как и студия «Сны Алисы» лаборатория «Это я» объединит подростков с ОВЗ и без особенностей развития.

Курировать работу лаборатории будет Элина Петрова – драматург, сценарист, театральный педагог. Элина имеет большой опты работы в инклюзивным проектах, она является шеф-драматургом инклюзивной театральной компании «Разговоры», драматургом инклюзивных проектов «Особый театр», шеф-драматургом проекта «Квартира» (режиссер Борис Павлович).

Особый акцент лаборатория сделает на индивидуальном подходе к участникам и их потребностям, а также включении ребят с ОВЗ в творческий процесс. Если подросток не может писать самостоятельно, он сможет надиктовывать придуманный текст. Идею можно будет не просто записать, но и зарисовать. Главное – проявить свою фантазию, попытаться выразить свои чувства через диалоги героев и сюжетную канву будущего драматического произведения.

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы совместно с Российским Академическим Молодёжным театром. Именно на сцене РАМТ планируется премьера спектакля, созданного по пьесе участников лаборатории «Это я».