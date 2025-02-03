РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUТеатральная лаборатория для подростков «Это я»

Театральная лаборатория для подростков «Это я»

editor
By editor
72
это я
Фото © архив Фонда «Семейная помощь»

БФ «Семейная в помощь» и детская инклюзивная театральная студия «Сны Алисы» объявила о запуске инклюзивной драматургической лаборатории для подростков «Это я». Это без преувеличения – уникальный и в определённой степени амбициозный проект, который поможет детям раскрыть свой талант и откроет путь к творчеству.

Студия «Сны Алисы» существует уже пять лет, и все эти пять лет в ней учатся актёрскому мастерству дети с ОВЗ. Труппа насчитывает более 50 артистов разных возрастов, которые занимаются в 4 группах в Москве и Московской области. Ребята с увлечением репетируют, осваивают сценическое движение и технику речи, показывают свои спектакли, принимают участие в различных конкурсах. Творчество и работа в коллективе помогают детям социализироваться и улучшить свои коммуникационные навыки.

Накопив бесценный опыт, студия решила сделать следующий шаг – создать свою драматургическую лабораторию. Её цель – дать подросткам от 12 до 17 лет возможность рассказать зрителям о себе и о том, как они видят мир, какие проблемы их волнуют и чем они живут. Под руководством наставников юные драматурги познакомятся с процессом создания спектакля «изнутри», совместными усилиями напишут оригинальную пьесу, поставят спектакль и покажут его на профессиональной сцене. Как и студия «Сны Алисы» лаборатория «Это я» объединит подростков с ОВЗ и без особенностей развития.

Курировать работу лаборатории будет Элина Петрова – драматург, сценарист, театральный педагог. Элина имеет большой опты работы в инклюзивным проектах, она является шеф-драматургом инклюзивной театральной компании «Разговоры», драматургом инклюзивных проектов «Особый театр», шеф-драматургом проекта «Квартира» (режиссер Борис Павлович).

Особый акцент лаборатория сделает на индивидуальном подходе к участникам и их потребностям, а также включении ребят с ОВЗ в творческий процесс. Если подросток не может писать самостоятельно, он сможет надиктовывать придуманный текст. Идею можно будет не просто записать, но и зарисовать. Главное – проявить свою фантазию, попытаться выразить свои чувства через диалоги героев и сюжетную канву будущего драматического произведения.

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы совместно с Российским Академическим Молодёжным театром. Именно на сцене РАМТ планируется премьера спектакля, созданного по пьесе участников лаборатории «Это я».

Предыдущая статья
Команда медийщиков предложила визуализировать 809 Указ
Следующая статья
«Саша будет потрясающим отцом!»: Александр Петров и Барбара де Рехиль устроили мексиканские страсти в шоу «УТРО.ТНТ»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru