«Комедийные сериалы» – тема нового КИТЧИНГА!

«Киностудия КИТ» (входит в Группу Компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга») объявляет о старте нового КИТЧИНГА – питчинга Киностудии. На этот раз темой творческого конкурса станут «Комедийные сериалы».

КИТЧИНГ проводится уже во второй раз – в 2021 году он проходил в рамках «Российской креативной недели» и состоял из двух конкурсов – «Креативные команды» и «New media. Content». «Киностудия КИТ» помнит все творческие команды, которые принимали участие в прошлом году, со многими остается на связи или ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Такая поддержка крайне важна для молодых кинематографистов, которые ищут свой стиль и нуждаются не только в продюсерской поддержке, но и в спонсорской помощи. Эту практику «Киностудия КИТ» продолжает и в этом году.

Задача нового КИТЧИНГА – поиск комедийных сериалов, а также авторов, способных не только придумать оригинальную идею, но и воплотить ее в сценарий сериала.

Победитель получит авторский гонорар в размере 250 тысяч рублей за краткий синопсис сезона и пилотную серию.

Заявка на КИТЧИНГ должна содержать:

сценарий пилотной серии;

краткий синопсис сезона;

небольшой рассказ о себе.

Требования к формату:

Жанр – комедия.

Хронометраж одной серии – 20-30 минут.

Минимальное количество серий в сезоне – от 8 серий.

Подробные условия КИТЧИНГА опубликованы на сайте https://kitching.ru .

Основные этапы конкурса:

Начало приема заявок на сайте: 1 апреля 2022 года.

Окончание приема заявок: 21 апреля 2022 года, 23:59 по Москве.

Публикация списка финалистов (шорт-лист) на сайте конкурса: 13 мая 2022 года.

Очный финал в Москве: 24 мая 2022 года.

Очная защита сценариев – важное преимущество КИТЧИНГА, ведь она дает авторам уникальную возможность попрактиковаться в защите проекта, а также получить обратную связь и лично пообщаться с лидерами киноиндустрии.

Telegram: https://t.me/kitching22 .

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