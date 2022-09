Третий сезон драмеди о свиданиях и отношениях «Естественный отбор» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 11 октября, а c 25 октября – во ВКонтакте и на Rutube.

Сериал создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») с 2020 года. Он собрал более 18 млн просмотров в ВКонтакте. Был трижды номинирован на Национальную премию в области веб-индустрии. Вышел на онлайн-платформах в Бельгии и Южной Корее, отобран в конкурсные программы одиннадцати международных кинофестивалей.

«В 2020 году, до того, как сесть за сценарий «Естественного отбора», мы провели больше ста интервью с мальчишками и девчонками от 25 до 35 лет. У всех был опыт неудачных отношений. Но все кого-то искали. Ходили на свидания. Надеялись на лучшее. И не понимали, почему им — энергичным, прекрасным, образованным, — не удается встретить своего человека. «Естественный отбор» отвечает на этот вопрос — иронично, в формате коротких анекдотических зарисовок, но честно. Никто тебя не полюбит пока ты сам не начнешь понимать себя и при этом уважать других. Это можно назвать осознанностью и толерантностью. А можно — фундаментом: только на уважении и эмпатии можно построить что-то здоровое. Жизнь. Отношения. Общество», — объясняет главный посыл сериала режиссер Кирилл Алехин.

Финальный сезон «Естественного отбора» — о взрослении. Он объединит героев прошлых сезонов, главных и эпизодических. В центре сюжета — 28-летний Вова. Он – идеальный бойфренд. Заботливый и веселый. Готов к решительным поступкам ради своей избранницы… Сказки учат, что история любви должна завершится свадьбой. Но так ли это в жизни?

«Последний сезон — очень летний и солнечный. Парки и кафе, встречи и расставания, легкость и грусть… Уверены, что именно такая комедия нужна в этом октябре. Мы собрали в кадре всех любимых героев, потому что хотели узнать о них чуть больше. Как у них дела? Кого встретили? Что поняли о себе? А завершится наше ироничное драмеди грандиозной свадьбой», — рассказал Кирилл Алехин, добавив, что три сезона насчитывают тридцать две серии и более пяти часов смешного и искреннего кино.

«Естественный отбор» был в числе первых игровых сериалов, поддержанных Институтом развития интернета. Еще в 2020 году потенциал проекта увидели наши эксперты, а впоследствии по достоинству оценили зрители, фестивальное сообщество и иностранные продюсеры. Сейчас этот сериал очень точно попадает в тренд российского и мирового рынка – запрос на позитивный, добрый, ироничный, но при этом актуальный контент о проблемах, которые волнуют аудиторию.

Очень важно поддерживать талантливые дебюты, а это был именно дебют Кирилла Алехина в создании художественного контента. Мы задумались о том, чтобы выделить такие проекты в отдельный поток – сейчас это актуально в связи с участием крупных игроков и возросшей конкуренцией на наших конкурсных отборах», – отметил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Главные роли в сериале, основанном на реальных первых свиданиях, исполнили Ефим Петрунин («Гуляй, Вася!»), Алексей Макаров («Солдаут», «Happy End»), Артем Григорьев («Стройка», «Братья Ч», «Солдаты»), Марина Вульф («Самый лучший день», «Восьмидесятые»), Илья Смирнов («Вне себя»), Родион Толоконников («В Бореньке чего-то нет», «Анна-детективъ»), Павел Афонькин («Инсомния»), Юлия Марычева, Мария Милешкина и другие.

Все сезоны «Естественного отбора» будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko с 11 октября, а c 25 октября — ВКонтакте и на Rutube.

В третьем сезоне — восемь серий общим хронометражем 100 минут. Сериал снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») кинокомпаниями Life Is Short и FakePublish. Друзья проекта — ВКонтакте, сайт Кино-Театр.Ру и музыкальный лейбл Up! Up! Up! Music.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru