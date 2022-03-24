Комедия «И снова здравствуйте!» продлена на второй сезон

Проект IVI Originals показал рекордный результат на старте среди всех российских сериалов на платформе. На данный момент «И снова здравствуйте!» посмотрели 1,5 млн домохозяйств. Команда приступит к съемкам второго сезона в том же составе: режиссером вновь станет Егор Чичканов, а продюсирование продолжит компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.

«Второй сезон, как и положено хорошему продолжению, будет ярче, громче, смешнее. Вернутся уже полюбившиеся зрителю герои, и появятся неожиданные персонажи. Борису придется защищать свою новую необычную «семью». А семейные сборища, как мы знаем, это всегда повод для хорошей ссоры», — рассказал автор сценария и режиссер Егор Чичканов.

«Сериал «И снова здравствуйте!» полностью оправдал наши ожидания: он оказался успешным с точки зрения бизнеса и понравился широкому кругу зрителей. Проект быстрее всех российских сериалов на IVI достиг цифры 1,5 млн домохозяйства. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что этой истории необходимо продолжение», – говорит директор IVI Originals Вадим Соколовский.

«Сериал «И снова здравствуйте!» — это результат талантливого подхода продюсеров «Медиаслово» и свежего взгляда всей команды сериала. Вместе мы изучаем широкую российскую аудиторию и стараемся делать проекты, в которых актуальные темы подавались бы с юмором, а лучшие российские актеры воплощали яркие и запоминающиеся образы. Судя по успеху первого сезона, у нас получилось, и мы надеемся, что второй сезон зрители будут ждать с нетерпением», – делится креативный директор IVI Originals Илья Бурец.

«Мы рады продолжению сотрудничества с командой IVI и надеемся, что зрители по достоинству оценят второй сезон полюбившегося им проекта», – комментирует генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов.

30 марта онлайн-кинотеатр IVI покажет финальную серию комедии «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным, Денисом Власенко, Аглаей Тарасовой и Павлом Чинарёвым главных ролях. По сюжету первого сезона, в круг профессиональных обязанностей Бориса (Андрей Мерзликин) входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу (Алексей Серебряков), но в тот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, обнаруживает себя в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости. Специально для проекта Mika Vino перепел песню «Я остаюсь» группы «Черный обелиск», предав ей современное звучание.

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