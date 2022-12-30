Компания «НМГ Кинопрокат» анонсировала выход новой комедийной мелодрамы «Я хочу! Я буду!»

6 апреля 2023 года, российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа, выпустит в широкий российский прокат фильм производства студии «АП Интертейнмент» - «Я хочу! Я буду!».

Продюсерами кинокартины выступили: Дмитрий Рудовский («9 рота», «Жара», «Сталинград», «Батальон», «Духless», «Духless 2», «Лед», «Вторжение», «Притяжение» и др.), Алексей Митс и Матвей Зубалевич.

Главные роли исполнили: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев и др.

Комедийная лента «Я хочу! Я буду!», является наследником традиций отечественного кинематографа, где в центре внимания стоит яркий образ женщины, знакомый многим по культовым фильмам «Служебный роман» и «Москва слезам не верит».

Главная героиня Надежда, чью роль исполнила Заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева, решает в один момент кардинально изменить свою жизнь и бросить вызов стереотипам, навязанным ей окружением. Попадая в неловкие ситуации, Наде предстоит отстоять право быть собой и обрести долгожданное счастье.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.