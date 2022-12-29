Новая романтическая фэнтези истории «Путешественница во времени» выходит в российский прокат

Что если у вас появится шанс прожить свою жизнь не один раз, а четыре?

Париж 2052 год. Джулия путешествует по своей жизни в поисках событий, изменивших ее судьбу. Порой это нечто значительное – вроде национального музыкального конкурса, а иногда такая мелочь, как забытый дома паспорт. Мелочь, которая спустя годы рушит всю карьеру и жизнь.

Новая романтическая фэнтези истории «Путешественница во времени» выйдет в российский прокат весной 2023 года.

В ролях: Лу де Лааж («Черный ящик», «Загадочные убийства Агаты Кристи»), Эстер Гаррель («Назови меня своим именем»), Грегори Гадебуа («Эта безумная любовь», «Офицер и шпион»).

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