Компания «НМГ Кинопрокат» представила постер и трейлер к новому фильму МИССИЯ «НЛО»

Российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа, совместно с компанией «Русский Репортаж» анонсировали релиз нового полнометражного фильма в кинотеатральный прокат.

Так, 4 мая 2023 года, дистрибьютор представит российской аудитории шведский ответ культовым сериалам «Секретные материалы» и «Очень странные дела» - фантастический фильм МИССИЯ «НЛО». Картина расскажет о группе уфологов, расследующих загадочные явления, к которым, по их мнению, причастны космические пришельцы.

По сюжету, группа шведских уфологов расследует загадочные явления, к которым, по их твердому убеждению, причастны космические пришельцы. Однажды к ним обращается юная правонарушительница, воспитанница приёмной̆ семьи. Девушка убеждена, что её родной̆ отец был похищен инопланетянами. Расследование, в которое мало кто верил, приводит к поразительным результатам.

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