«Золотое дно» Сергея Минаева: стартовали съемки нового сериала Иви

Онлайн-кинотеатр Иви и Продюсерская компания «Среда» объявили о старте съемок сериала «Золотое дно», автором которого выступил Сергей Минаев. Режиссером-постановщиком стал Илья Ермолов. «Золотое дно» — это семейная сага о том, как как в борьбе за власть, деньги и влияние ближайшие родственники становятся злейшими врагами.

В сериале снимаются Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Ростислав Бершауэр, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталья Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин, Александр Новин и другие. Режиссер-постановщик Илья Ермолов. Продюсерами проекта выступили: Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Александр Цекало и Иван Самохвалов.

По сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший — патриарх семьи, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берёт финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы — жёны, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

– Начало съемок — всегда приятное предвкушение работы с талантливой командой и, конечно, результата. Мне кажется, мы собрали очень точный актерский ансамбль, где каждый артист на своем месте. Вся история построена на тонких эмоциональных и психологических связях между героями, поэтому собрать артистов, которые смогут в кадре жить такой сложной семьей, особенно важно. Скоро зритель увидит, что у нас получилось, – говорит автор сериала Сергей Минаев.

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