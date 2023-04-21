Акция к Международному дню Земли от фестиваля «Разумный кинематограф»

22 апреля в честь важного экологического праздника в кинотеатрах Москино пройдет показ фильма об удивительном мире цветов и насекомых «A lumine motus / Меня приводит в движение свет». Режиссер – президент и основатель просветительского международного фестиваля нового научно-популярного кино «Разумный кинематограф» – Светлана Быченко.

«Разумный кинематограф» – фестиваль для любителей природы, неравнодушных к судьбе нашей страны и планеты. Для тех, кто любит узнавать новое, понимает и ценит документальное кино.

В рамках акции зрители смогут не только посмотреть увлекательный фильм, но и выиграть памятные призы от фестиваля. Викторина пройдет в кинотеатре «Тула».

Организаторы – Росзаповедцентр Минприроды России, Ботанический сад МГУ, кинофабрика «СЛОНиКо», проект «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» и медиагруппа «Красный квадрат».

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