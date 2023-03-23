В Музее кино на ВДНХ пройдут кинопоказы к 90-летию режиссера Александра Митты

Кинопоказы в честь 90-летия российского режиссера Александра Митты пройдут 2 апреля в кинозалах Музея кино. Посетить мероприятия могут все желающие по входному билету в Музей.

Фильмография Александра Митты включает в себя картины разных жанров, от фильма-катастрофы («Экипаж»), до жесткой социальной драмы («Затерянный в Сибири»). Неизменным оставалась лишь чуткость и любовь автора к своим героям. Благодаря этому, даже спустя десятилетия после своего выхода на экраны, его фильмы не теряют актуальности.

В Музее кино покажут две культовых картины режиссера: «Гори, гори моя звезда» и «Сказка странствий».

«Гори, гори моя звезда», рассказывает о странствующем актере, одержимом идеями Нового Революционного искусства Искремасе (Олег Табаков). На охваченных гражданской войной просторах Юга России он мечтает создать небывалое театральное зрелище, что, разумеется, влечет за собой череду странных, трагикомических событий. Многие киноведы считают, этот фильм лучшим в творческой биографии Митты. Первоначально на роль Искремаса претендовал Ролан Быков. Однако именно в это время он впадает в немилость из-за запрещенного

«Комиссара» Аскольдова. В итоге Искремаса сыграл Олег Табаков, сумевший убедительно продемонстрировать незаурядный талант и наивность своего героя, очарованного стихией Революции. Роль его добровольной помощницы - неграмотной крестьянской девчонки - замечательно сыграла юная Лена Проклова. Кроме них в фильме собрано целое созвездие лучших советских актеров, таких как Олег Ефремов, Евгений Леонов, Леонид Куравлев и Нонна Мордюкова. Отдельного же внимания заслуживают выдающиеся режиссеры Марлен Хуциев и Владимир Наумов, убедительно исполнившие роли белых офицеров.

Показ фильма состоится 2 апреля в 14:00.

«Сказка странствий», погружает зрителей в брейгелевский мир мрачного средневековья, в котором живут бедные сиротки Марта и Май. Сюжетная фабула разворачивается вокруг похищения маленького Мая злым разбойником Горгоном (Лев Дуров) и его последующих поисков. Режиссер использует уникальные для советского кинематографа приемы фильмов ужасов, демонстрируя то демоническую Чуму, уничтожающую население целых городов, то чудовищного дракона. Картина представляет собой удивительный пример мистического фэнтази, вновь украшенного игрой любимых актеров – Андрея Миронова, Вениамина Смехова и Владимира Басова.

Показ фильма состоится 2 апреля в 16:00.

Фильмы представить киновед Федор Шеремет.

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