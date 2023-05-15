Ансамбль духовной музыки «Благовест» представит программу «Все лучшее – детям!»

20 мая 2023 года рамках проекта «Благовест — детям» в концертном зале «Оркестрион» состоится творческая встреча артистов Ансамбля сразу с тремя певческими и одним оркестровым коллективом, с которыми уже давно сотрудничает «Благовест».

Старший хор «КАНТИЛЕНА» ДМШ им. А.Б. Гольденвейзера (Художественный руководитель и дирижер Ольга Родионова, Концертмейстер Николай Андреев);

Концертный Хор «ПРЕМЬЕРА» ДШИ им. С.Т.Рихтера (Художественный руководитель и дирижер Почетный работник культуры г. Москвы Юрий Бостынец, Концертмейстер Ася Сафина);

Детский хор «СИРИУС» ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна – ведущий творческий коллектив города Москвы (Художественный руководитель и дирижер Наталья Дохина, Концермейстер Анна Телюкина);

Струнный камерный оркестр «ДИВЕРТИСМЕНТ» ДШИ №11 (Дирижёр Миронова Анна, Руководители Прокопчук Ирина, Исаева Ксения, Дроздова Александра, Концертмейстер-аранжировщик — Миронова Лидия).

Тот неподдельный энтузиазм и вдохновение, с которыми юные артисты исполняют сложнейшие произведения как мировой, так и отечественной музыкальной литературы, не оставляет сомнения в том, что композиторы, их создавшие в глубине своей души всегда сами оставались детьми и стремились передать все свои художественные богатства будущим поколениям. Поэтому вполне правомерно и название предстоящего мероприятия «Всё лучшее — детям», тем более что и солисты Ансамбля «Благовест» представят своё мастерство как ориентир для творческих устремлений молодых музыкантов.

Ведущий концерта — композитор Антон Висков.

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