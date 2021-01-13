Концерт «Ночь перед Рождеством» пройдёт в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыно»

Проект «Посольские вечера в Царицыно» подготовил к зимним праздникам специальную программу, которая наполнит начало нового года сказочной атмосферой волшебства. Трансляция концерта «Ночь перед Рождеством» состоится 14 января 2021 года. Концерт пройдет при поддержке Дипломатической академии и МИД России. Специальным гостем вечера станет ректор Дипломатической академии МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Владимирович Яковенко.

Текст повести Гоголя в сокращенном варианте прочитают артисты театра и кино Евгений Воскресенский и Татьяна Аугшкап. Музыка из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» и оперы Петра Ильича Чайковского «Черевички» прозвучит в исполнении лауреатов международных конкурсов – солистов Кирилла Золочевского (тенор), Евгении Афанасьевой (сопрано), Екатерины Лукаш (меццо-сопрано), Максима Орлова (бас-баритон) и инструментального ансамбля, в составе которого Елена Корень (флейта), Артем Корень (гобой), Леонид Железный (1-я скрипка), Зиновия Нестеренко (2-я скрипка), Василий Степанов (виолончель) и Юлия Корень (фортепиано).

Посмотреть трансляцию вечера можно будет 14 января на портале «Культура.РФ», в социальной сети «Одноклассники», на сайте Музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыно». Начало в 19.00.

Подробнее на официальном сайте проекта ambassadore.ru .

Напомним, что проект «Посольские вечера в Царицыне», организованный Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП) и Музеем-заповедником «Царицыно», знакомит публику с многообразием и красотой мирового культурного наследия. По сложившейся традиции новый сезон открывает программа, представляющая российскую культуру. На этот раз в центре внимания знаменитая повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» и созданные по ее мотивам музыкальные произведения.

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