В СПбГЭУ обсудили переход к экономике данных и цифровую трансформацию

В СПбГЭУ впервые прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифровые технологии: модели управления и экономическая эффективность». Мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения реализации Национального проекта РФ «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Более 100 экспертов из России, Китая, Мали, Чили и других стран ЕАЭС и БРИКС поделились своими знаниями и опытом в течение двух насыщенных дней, 27 и 28 февраля. Мероприятие объединило профессионалов в сфере цифровой трансформации из различных сфер: представителей органов государственной власти, информационно-телекоммуникационных компаний, руководителей ведущих российских предприятий транспорта, энергетики, кредитно-финансовой сферы, ритейла, креативных индустрий, инженеров и архитекторов систем искусственного интеллекта, ведущих экспертов в области цифровых финансовых активов и электронных денег, правового регулирования оборота данных, информационной безопасности, противодействия киберпреступности и, конечно, ученых и преподавателей.

Ключевым событием первого дня конференции, 27 февраля, стало пленарное заседание «На пути к экономике данных: технологический прорыв, проактивное госуправление и доверие в цифровом пространстве». Участники обсудили вопросы формирования устойчивой экосистемы, где данные станут ключевым ресурсом и драйвером для экономического роста и инноваций, что предполагает комплексную работу по следующим направлениям: развитие инфраструктуры данных, формирование регуляторной базы, обеспечение доступа к данным, межотраслевое взаимодействие для обмена данными, создание рынка данных, обеспечение кибербезопасности, подготовка квалифицированных кадров и обучение населения, этика и доверие в цифровом пространстве.

Спикерами выступили: Артем Шейкин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству; Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком»; Валентин Макаров, президент НП «Руссофт»; Вадим Медведев, генеральный директор Фонда поддержки проектов «Национальной технологической инициативы»; Тигран Саркисян, заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР); Кирилл Семион, начальник департамента информатизации ОАО «РЖД»; Адель Валиуллин, первый Вице-Президент, банк Газпромбанк (АО ГПБ); Хамадун Туре, основатель Альянса SMART Africa; Чжан Жэньчжун, генеральный директор China International Intellectech Co; Александр Шевченко, начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ УБК МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Чэнь Вэй, член НПКС КНР провинции Фуцзянь и др.

Открыл пленарное заседание ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев: «На конференции собрались ведущие эксперты в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Участники подчеркнули важность роли нашего университета, который уже 95 лет готовит высококвалифицированных специалистов в сфере экономики и финансов. Основной акцент мероприятия сделан на обсуждение актуальных вопросов цифровизации, а также на важность внедрения цифровых продуктов не только в бизнес, но и в государственные структуры, образование и повседневную жизнь граждан. Россия демонстрирует значительные успехи в этом направлении, активно развивая цифровые технологии и занимая важное место на мировой арене».

«В эпоху цифровизации активное внедрение информационных технологий во все сферы жизни делает вопрос правового регулирования оборота данных крайне актуальным. Данные сегодня — это «нефть» цифровой экономики. Практически любой бизнес построен на их основе. Государство, обладая тысячами информационных ресурсов, аккумулирует огромный массив данных: сведения о гражданах, компаниях, товарах и объектах, которые попадают в информационные системы публичного сектора. Основные векторы цифровой трансформации государства в России включают повышение эффективности за счет автоматизации рутинных процессов, что снижает временные и материальные затраты. Цифровые платформы повышают прозрачность, предоставляя гражданам доступ к информации о бюджете и расходах, что укрепляет доверие к власти. Улучшение качества обслуживания через цифровые сервисы и мобильные приложения делает взаимодействие граждан с государством более удобным. Яркий пример — Сбербанк, который за несколько лет превратился из структуры с бесконечными очередями в удобный цифровой сервис, доступный через смартфон», — рассказал в своем выступлении первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

«Переход к экономике данных — это важный процесс, затрагивающий технологии, государственное управление, бизнес и общество. Мы живём в уникальное время, когда технологии совершают настоящий прорыв: большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение и облачные вычисления позволяют обрабатывать огромные объёмы информации, извлекать аналитику и принимать стратегические решения. Эти технологии меняют не только бизнес, но и всю нашу жизнь. Например, в логистике анализ данных сокращает время доставки, а в сельском хозяйстве — оптимизирует использование ресурсов. Интернет вещей делает города умными, а блокчейн обеспечивает прозрачность и безопасность. Однако, технологии — лишь часть уравнения. Государство играет ключевую роль в создании условий для цифровой трансформации, формируя правовую базу, разрабатывая стандарты и поддерживая инновации», — отметил заместитель Председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян.

Как отметил генеральный директор Фонда поддержки проектов «Национальной технологической инициативы», ректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» Вадим Медведев, Петербург остается одной из ключевых территорий, куда стремятся за знаниями: «Здесь сохраняются и развиваются традиции классического образования, будь то инженерная школа, гуманитарная или социокультурная. Эти направления сегодня находятся на очень высоком уровне. Однако, мы не можем игнорировать вызовы цифровой эпохи, с которыми сталкивается все человечество — от Китая до Америки, от Африки до других регионов. Современность диктует новые требования: необходимо осваивать дополнительные инструменты, такие как языки программирования и цифровые технологии. Именно поэтому мы активно реализуем проекты, направленные на подготовку кадров для цифровой экономики, включая сферы искусственного интеллекта и анализа данных. Наша цель — сделать так, чтобы каждый мог уверенно пользоваться цифровыми инструментами, ведь это уже неотъемлемая часть нашей жизни».

«Сейчас перед нами стоит один из ключевых вопросов. С одной стороны, есть специалисты, которые глубоко разбираются в цифровых технологиях, с другой — те, кто отлично понимает производственные и бизнес-процессы. И здесь крайне важно наладить взаимодействие между этими группами. Именно поэтому для нас так принципиально сотрудничество с такими партнерами как СПбГЭУ. Это позволяет получать готовых специалистов, которые обладают не только профессиональными, но и цифровыми компетенциями. Это сочетание профессиональных и интеллектуальных навыков — залог успеха в современных условиях», — уверен начальник Департамента информатизации ОАО «РЖД» Кирилл Семион.

Во второй день конференции, 28 февраля, участники конференции смогли принять участие в серии мастер-классов, посвященных современным ИТ-продуктам, нейроассистентам, большим языковым моделям в образовании, а также технологиям управления территориями. В завершении конференции участники отметили необходимость дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры, повышения уровня кибербезопасности и подготовки специалистов, способных работать в условиях цифровой экономики. Организаторы выразили благодарность всем участникам и спикерам за активное участие и вклад в решение актуальных задач цифровой трансформации.