Светская премьера полнометражной панк-сказки «Король и Шут. Навсегда»

В кинотеатре «Родина» — в месте с вековой историей, расположенном в самом центре Санкт-Петербурга, — состоялась премьера полнометражной панк-сказки «Король и Шут. Навсегда».

Перед показом гости оказались в пространстве, оформленном по мотивам песен группы «Король и Шут»: декорации и детали отсылали к узнаваемым образам и сюжетам. Отдельным событием вечера стало костюмированное выступление симфонического оркестра Imperial Orchestra. Более двадцати музыкантов и артистов хора появились в образах персонажей из песен группы «Король и Шут», превратив концертную часть в самостоятельное театрализованное действие. «Кукла колдуна», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» и другие хиты прозвучали в оригинальном звучании при поддержке симфонического оркестра и хора. Слияние панк-энергии с мощью оркестровых инструментов создало мистическую атмосферу и задало тон новой мрачной истории по мотивам творчества группы.

Премьеру фильма посетили: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Илья Гришин, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Антон Лиссов, Андрей Князев, Агата Нигровская, Алексей Горшенев, дочери Михаила Горшенева — Александра Гордеева и Анастасия Шабанова, Игорь «Панкер» Гудков, Михаил Китаев, Евгений Санников, Анна Завтур, Дарья Олейникова, Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов, Дарья Кухарских, Кристина Юдичева, Сиу Нгуен, DJ Stonik1917, Тарас Уманский (Стигмата), Стереполина, Юлия Лысенко, Елизавета Худайбердиева и другие.

Концепцию премьеры поддержали лицензионные партнёры проекта. GREENBEAT представил арт-объект и лимитированную коллекцию напитков Punk Edition по мотивам фильма «Король и Шут. Навсегда», включая специальный сорт GREENBEAT Black, а также светлую и безалкогольную версии. Торговая сеть «Пятёрочка» подготовила тематические угощения в брендированной упаковке, доступной во всей сети. Бренд Shagi угощал гостей нутовыми снеками из коллаборации по «Королю и Шуту» на отдельной локации, оформленной в стилистике фильма.

В зоне лицензионной продукции были представлены одежда, сувениры, памятные монеты и брендированные продукты питания, созданные в эстетике новой панк-сказки.