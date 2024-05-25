Концерт студенческих коллективов «НОТА в ноте» состоялся на международной выставке-форуме «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся гала-концерт «Я люблю тебя, Россия, – неразгаданная Русь!..», организованный Президентской академией совместно с Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА) при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения и Министерства культуры Российской Федерации.

Яркое событие стало частью Всероссийского студенческого литературно-музыкального фестиваля «НОТА в ноте», уже в 13 раз объединившего молодежные творческие коллективы. В концерте на ВДНХ участвовали представители 11 университетов – членов НОТА. В программе – выступления хоровых коллективов и капелл, вокальные и инструментальные номера, чтение стихов и танцевальные постановки.

В приветствии участникам фестиваля ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал его замечательным поводом, чтобы вспомнить как важно в жизни человека творчество. «Тема любви к Отечеству – то, что объединяет нас всех, – подчеркнул ректор. – Тема Родины – лейтмотив всех уровней образования в Академии, готовящей кадры государственного управления». Такие значимые проекты как сегодняшний фестиваль направляют молодежь в сторону созидания, добра, чести, мужества, чувства долга и ответственности за себя, семью и Отчизну, отметил ректор, выразив глубокую признательность руководителям НОТА и всем вузам-участникам концерта.

Слова напутствия творческим коллективам передал и президент НОТА, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. «Фестиваль стал доброй традицией, благое дело востребовано, – отметил владыка. – В музыке и песнях его концертов звучат вечные истины и одухотворяющая любовь к Родине. Познание мира начинается с любви к своей земле, на которой жили и трудились предки. Почетно и значимо для всех нас, что фестиваль представлен на выставке “Россия”».

Открыл концерт дебютант фестиваля – хор Московской духовной академии. Многие зрители впервые услышали положенное на музыку стихотворение святителя Николая Сербского, неофициальный гимн православных христиан «Вера вечна, вера славна» и композицию «Сохрани, Господь, и спаси».

Мероприятие вели студенты Президентской академии Анастасия Залата, Анастасия Кардосо-Гибо, Сергей Клычников и Вениамин Лактюшкин. Год от года все более разнообразной становится программа концертов и совершенствуется исполнительское мастерство, не говоря уже о красочных концертных костюмах, каскаде малиновых кокошников и гусарских киверов, традиционных казачьих нарядов, вечерних платьев солисток и академического фрака дирижера.

Хор Президентской академии вместе с хормейстером Екатериной Казеевой исполнил музыкальные композиции «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Русская рать» на слова и музыку Николая Емелина. Продолжил историческую тему танцевальный номер «Сказ о Земле Русской» камерного балета «Гестус» Владимирского государственного университета имени Столетовых.

Ведущие не только объявляли номера, но зачастую коротко поясняли историю их создания или цитировали строки из произведений, как было с повестью Вениамина Каверина «Два капитана». Увертюра композитора Евгения Птичкина из одноименного фильма прозвучала в исполнении духового оркестра института «Академия имени Маймонида» Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.

Песней «Родина» продолжил программу вокальный ансамбль «Рассвет» Московского государственного психолого-педагогического университета. Тепло встретили зрители студентку Московского государственного лингвистического университета, скрипачку Алену Медоеву с музыкальным номером «Край березовый». Впечатлили их и классическая ария из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» в исполнении вокалистов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и песня на стихи Сергея Есенина и музыку Георгия Свиридова «О, Родина, счастливый и неисходный час». Ансамбль «Лаборатория танца» РГУ им. А.Н. Косыгина показал зажигательный танец «Маки».

Глубокий баритон студента Заокского университета Александра Жабина, исполнявшего «Торжественную песню» на слова Роберта Рождественского, напомнил знатокам голос ее первого исполнителя, непревзойденного и любимого всеми артиста Муслима Магомаева. Три вокальных номера исполнила студентка Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи Полина Самусенко – «Счастье русской земли», «Небо славян» и «Надежда», слова которой подхватил зрительный зал. Зажигательную композицию «Ойся, ты, ойся» показал ансамбль спортивного и современного танца «РИСИяне» Донского государственного технического университета (РИСИ). Казачью тему студенты из Ростова-на-Дону продолжили танцем «Как за Доном за рекой». В попурри песен о Москве в исполнении хора «Лето» Московского педагогического государственного университета наряду с лирическими напевами прозвучал рэп и хип-хоп, а участники лихо танцевали твист и рок-н-ролл.

Концерт отличался разнообразием созвучных друг другу жанров, дающих представление об истории и культуре России и величии нашей страны. «И мы любим Родину, прежде всего, за то, что она есть, бережём и храним нашу историю, помним и чтим героев-защитников Отечества!», – завершили представление ведущие.