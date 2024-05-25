Как создавался памятник «Рабочий и колхозница»

25 мая 1937 года памятник «Рабочий и колхозница» был представлен на советском павильоне на Всемирной выставке в Париже и произвел во Франции настоящий фурор. В этот день в честь памятного события ВДНХ рассказывает о том, как создавалась монументальная композиция В.И. Мухиной.

«Рабочий и колхозница» — выдающийся памятник монументального искусства, один из символов не только ВДНХ, но всей столицы, а также официальная эмблема Мосфильма.

Впервые мир увидел произведение Веры Мухиной на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Огромная, сильная и вместе с тем необычайно легкая скульптура была сооружена на павильоне Советского Союза, построенном по проекту архитектора Б.М. Иофана.

Скульптура была выполнена из специально разработанной тонколистовой коррозионностойкой стали (высота 24,5 м от основания до верхней точки). Памятник установили на постаменте, которым служила башня павильона высотой 35 м. Монументальная композиция была видна из любого уголка Всемирной выставки в Париже.

Идейный замысел скульптуры и первый макет принадлежал архитектору Борису Иофану, победившему в конкурсе на строительство павильона. По некоторым сохранившимся свидетельствам, на создание «Рабочего и колхозницы» Иофана натолкнула идея античной статуи «Тираноборцы», изображающей Гармодия и Аристогитона, стоящих рядом с мечами в руках, и скульптура «Ника Самофракийская».

В конкурсе на создание скульптуры выиграл проект, представленный скульптором Верой Мухиной. Скульптурная группа «Рабочий и колхозница» является главным произведением Веры Игнатьевны. Эта работа обессмертила ее имя.

Еще до окончательного утверждения проекта отдел металлоконструкций строительства Дворца Советов в октябре 1936 года получил задание разработать конструкцию скульптурной группы «Рабочий и колхозница». Скульптуру предполагалось набирать из отдельных листов стали, крепить в крупные блоки, а затем эти блоки навешивать на основной каркас весом почти 50 тонн. Он был изготовлен заводом «Стальмост», детали же статуи и ее полная сборка были произведены опытным заводом ЦНИИ машиностроения и металлообработки (ныне ЦНИИТМАШ).

В марте 1937 года на заводском дворе началась сборка статуи. Вера Игнатьевна лично корректировала окончательную установку блоков оболочки на основном каркасе. В сооружении статуи участвовали 160 человек, сборка производилась с помощью 35-метрового крана с выносом стрелы 15 метров. Работа шла в три смены.

Гигантский труд сплоченного коллектива скульпторов, инженеров и рабочих увенчался успехом. Изготовленную скульптурную группу в разобранном виде погрузили на 27 железнодорожных платформ. Для проведения монтажных работ в Париже выехала бригада инженеров и рабочих в количестве 25 человек. В Париже монтаж скульптуры также был закончен в рекордно короткий срок — за 11 дней. Посетители выставки были восхищены этой колоссальной скульптурой, получившей на выставке высшую награду.

После парижской выставки скульптуру перевезли обратно в Москву, и в 1939 году она заняла место на аллее перед Главным входом на ВСХВ (сегодня он называется Северным входом ВДНХ). С 2003 по 2009 год «Рабочий и колхозница» находилась на реставрации. В это же время ее невысокий постамент заменили на многоэтажный павильон, в общих чертах повторяющий оригинальный проект Иофана 1937 года. На крыше нового павильона в 2009 году была установлена отреставрированная скульптура.