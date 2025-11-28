Аншлаг в «Современнике»: нечто зумерское в «Женитьбе Бальзаминова»

В Московском театре «Современник» на основной сцене премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Пресса смогла увидеть фрагменты спектакля до премьеры. «Женитьба» часто ставится в театрах и переосмысливается режиссерами каждым по-разному.

По словам Сергея Газарова, ему хотелось поговорить о счастье и поисках счастья: «Пьеса, безусловно, многослойна, ее можно открывать и открывать. Я подумал о том, что объединяет всех нас – мы стремимся к счастью, каким каждый его понимает для себя. И стремимся каждый, как может. Спектакль технически сложен, но все эти технологии вращаются вокруг одного – мечтаний Бальзаминова, который придумал себе некую иную жизнь. В той жизни он самый красивый, самый мужественный, самый умный, самый счастливый… Мы покажем некий его сон, его другую реальность. Он там всегда прав, спокоен, уверен. Как совместить эти два мира — таких непохожих? В том-то и вопрос. Прекрасный актерский ансамбль поможет в этом поиске».

Фабула проста: чиновник невысокого ранга Михайло Бальзаминов грезит о достатке и блаженстве, которое, по его мнению, возможно лишь через удачный брак. В мире своих грез он превращается то в могущественного генерала, то в монарха, способного установить в мире гармонию и справедливость, где союзы заключаются не из-за богатства, а вопреки ему. В этой интерпретации персонаж предстает перед зрителем не как беспечный фантазер, а как своеобразный русский Дон Кихот — возвышенный мечтатель, глубокий мыслитель и пылкий романтик.

Режиссер Сергей Газаров видит героя не просто инфантильным чудаком, а мечтателем, философом и романтиком. В своих фантазиях Бальзаминов по-настоящему счастлив, и эта его «вторая жизнь» удалась.

Дмитрий Смолев в роли Бальзаминова, кажется, нашел удивительное сочетание возрастного «зумера» (как выразился он сам, «мужику-то 43 года!», живущего в мире грез и пытающегося согласовать свое внутреннее мироощущение с тем жестким реальным миром, где деньги не падают с неба, а люди далеко не все считают тебя центром мироздания. Порой его несамостоятельность и наивность выуживала из памяти именно слово «зумер». Оказывается, вот оно откуда есть пошло – нежелание принимать правила реальности и уход в мечты. При этом герой крайне мил и обаятелен, его хочется обнять.

В создании пространства мечты и реальности помогают такие известные артисты, такие как Марина Неёлова, Наталья Качалова, Илья Древнов, Алена Бабенко (в некоторых составах), а главную роль исполняют Дмитрий Смолев или Глеб Саломахин.

Публика уже разобрала билеты и, возможно, для кого-то «Женитьба» окажется похожей на лубочную фантазию, а для кого-то комедийной реальностью. Равнодушных точно не будет!