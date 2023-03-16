Конкурс анимационных фильмов - часть программы международного кинофестиваля «Циолковский», который пройдет в Калуге 12-16 апреля 2023 года.

Члены жюри и зрители смогут оценить 20 фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Египта, Грузии, Китая, Чили, Аргентины, Бразилии, Южной Африки. Большинство из них решены в жанре научной фантастики.

Елена Турова, режиссер «Звезд седьмого неба», находит рецепт спасения некогда счастливой планеты: победить врагов, которых зовут Безделье, Лень, Зазнайство, Жадность, Наглость, Трусость, и спасти фей, которые творят счастье и чудеса.

Преподаватели и студенты Школы цифровых медиа и Школы анимации Пекинской киноакадемии предлагают совершить «Путешествие на Луну». Для создания этого анимационного фильма потребовалось 11 дней и был использован целый спектр новых технологий с акцентом на виртуальную кинематографию.

«Что, если планета выглядит пустой и безжизненной, но в ее глубинах скрыто нечто такое, чего мы не знаем и к чему не готовы? Как нам с этим бороться? Продолжать исследования или покинуть планету? Что будет делать настоящий ученый, если столкнется с новой формой жизни? Какие еще опасности таит для нас космос будущего?» - раскрывает проблематику своего фильма «Покорение S287-KL»: Антон Граник.

«Путешественники» чилийского режиссера Матиаса Игнасио Цистернаса где-то на межгалактических просторах оказываются под мощным воздействием сверхъестественной силы.

Армия пульверизаторов управляет некой землей, лишая всех ее жителей права выращивать растения ни в коммерческих, ни в бытовых целях. Нарушение запрета неизбежно показывает иранский режиссер Фарнуш Абеди в фильме «Распылитель».

Египетский фильм «Крыша» авторства Хода Абдалла Мохаммед Фараха повествует о том, как один мужчина мечтал построить высокий-высокий дом, чтобы достичь Луны. Для этого ему пришлось приложить много сил и даже пойти на жертву - оставить на земле собаку, которая не помещалась на этой высоте…

Международный кинофестиваль «Циолковский» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Госкорпорации «Роскосмос», Правительства и Министерства культуры Калужской области, Россотрудничества, Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. Главный информационный партнер фестиваля – ТАСС.

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