Конкурс «Культурный код. Наследие. Мода»

Центр «Свой путь» и НИУ ВШЭ объявляют конкурс эскизов одежды с использованием элементов народных художественных промыслов. Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мы живем в эпоху стремительных изменений. Происходит постоянная модернизация одежды, предметов быта и интерьера. Все эти перемены направлены на то, чтобы сделать нашу жизнь удобнее, но, к сожалению, это часто ведет к унификации и стиранию культурных различий.

Проект «Культурный код. Наследие. Мода» позволит взглянуть на традиционные народные художественные промыслы (НХП) не только как на историческое наследие, но и продемонстрировать их потенциал в современном мире, а также показать, что изделия народных промыслов могут стать неотъемлемой частью быта современного человека.

Сроки проведения: 1 декабря 2022 года – 31 января 2023 года. Объявление результатов до 1 мая 2023 года включительно.

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить индивидуальную творческую работу в виде эскиза одежды с элементами НХП.

В Конкурсе могут принять все желающие в следующих категориях:

школьники средней и старшей возрастной группы (7-11 класс);

студенты бакалавриата.

Конкурс проводится по номинации:

Современный костюм (костюм, отвечающий требованиям сегодняшней моды, с использованием современных технологий, материалов и содержащий элемент любого ремесла НХП).

Ознакомиться со списком и примером работ народно-художественного промысла можно на сайте: (промыслы.рф)

Работа должна иметь:

Описание модели, концепции;

Описание элементов НХП, примененных в эскизе.

Работу нужно оформить на листе бумаги формата А4 вручную или c помощью графических программ и загрузить на странице конкурса: http://mywayfestival.ru/zayavka-moda/



Жюри:

Анзор Канкулов – руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ;

Татьяна Максимова – главный редактор журнала The Voice Shopping и преподаватель в Школе дизайна НИУ ВШЭ;

Екатерина Павелко – академический руководитель бакалаврской программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, редактор моды, стилист;

По итогам конкурса будут отобраны 25 эскизов, которые будут отшиты и примут участие в специальном показе в рамках открытия выставки «Культурный код. Наследие. Мода» во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве, а про победителей также напишут в журнале The Voice Shopping.

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