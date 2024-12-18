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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Конкурс «Наше поколение» получил три престижные награды на премии Dprofile Award 2024

editor
By editor
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наше-поколение-награды

Международный конкурс детской авторской песни «Наше поколение» отметили сразу тремя наградами на премии в сфере диджитал и креативных индустрий Dprofile Award 2024, которая прошла в Москве в середине декабря 2024 года. Члены профессионального жюри, в которое вошли признанные топы и эксперты дизайн-индустрии, признали проект лучшим в номинациях: «Проекты года», «Анимация» и «Нейросети».

Грандиозный финал конкурса с участием детей и подростков из 15 стран мира с большим успехом прошел в этом году в Казани, где была возведена масштабная сцена с профессиональным звуком и современным оборудованием. Выступление каждого участника предваряла видеовизитка с информацией о конкурсанте и его стране, сгенерированная с помощью AI (искусственного интеллекта).

«Мы решили, что нейросети помогут нам сделать индивидуальные и, главное, максимально яркие и красочные видео-истории о странах-участницах, — рассказывает генеральный продюсер конкурса и учредитель «Академии современного искусства» Стелла Хачанянц. — Придумали истории, в которых были представлены конкурсанты, а также были подчеркнуты неповторимый стиль и культура каждой из 15 стран и обратились за помощью к профессионалам. Команда дизайнеров SPELLLENS помогла воплотить нашу идею и в течение двух месяцев мы получили уникальные видео, где практически всё было создано с помощью современных технологий: от закадрового голоса до анимационной картинки».

капибара

«География нашего конкурса слишком обширна и поэтому поехать и снять историю о каждой стране не представлялось возможным, — говорит продюсер профайлов «Нашего поколения» Нателла Папянци. — К тому же речь шла о детских профайлах и нам очень хотелось сделать их особенными, запоминающимися и немного сказочными, чтобы самим детям было интересно их смотреть и кроме того узнавать что-то новое об окружающем мире и его многообразии. То, что удалось воплотить с помощью нейросети превзошло все наши ожидания. Да, на это потребовалось много времени: пришлось не только изучить каждую страну и рассказать о самых интересных фактах, но и подобрать стилистику изображения — то есть по крупицам собрать каждую историю в картинках. Кстати, по поводу закадрового голоса, который тоже был сгенерирован нейросетью, — были варианты “человеческого” голоса, но никто не смог приблизиться к подходящей интонации и тембру. Так что результатом такой коллаборации мы остались очень довольны. И готовимся всей командой штурмовать новые творческие вершины при участии нейросети».

Участники конкурса, зрители в зале и телезрители у экранов высоко оценили результат. Видеоконтент стал ярким, запоминающимися и отлично подчеркнул культурное разнообразие проекта. Таким образом конкурс «Наше поколение 2024» — это успешный пример того, как современные технологии помогли решить сложные задачи в короткие сроки, сохраняя качество и создавая эмоциональную связь с аудиторией.

Проект в цифрах:

  • 11 850 изображений для визуальной основы профайлеров;
  • 2153 видеокадра интегрировано в готовые профайлы;
  • 9 Al-инструментов обеспечили слаженность процесса;
  • 367 аудиодорожек (закадровый текст на 15 языках).

«Наше поколение» — открытый Международный телевизионный конкурс детской авторской песни, который проводится в нашей стране два года подряд. Он стал достойной альтернативой «Детскому Евровидению» и дает возможность юным талантам продемонстрировать свои творческие достижения на мировую аудиторию. В отличие от европейского, конкурс «Наше поколение» несет высокие культурные ценности, образовательную программу, формирует потенциал подрастающего поколения, а также полностью исключает любые политические аспекты. Основная его цель — обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между участниками. В том числе развитие и поддержка молодых талантливых авторов-исполнителей, популяризация их творчества, а также сохранение и развитие национальных культур мира. Конкурс дает возможность детям и подростками со всего мира поближе познакомиться с многогранной российской культурой.

В конкурсе участвуют талантливые дети и подростки возрастом от 9 до 16 лет. Обязательное условие — живое исполнение новой композиции в авторстве участника, либо он должен принимать активное участие в ее создании. Песня не должна быть коммерчески реализованной.

В 2025 году «Наше поколение» пройдет в г. Москве. Финал конкурса состоится 11 октября на площадке Live Арена. Прием заявок на конкурс «Наше поколение» откроется в конце января 2025 года на официальном сайте проекта.

Главным организатором и учредителем конкурса «Наше поколение» является Центр творческого развития «Академия современного искусства». Проводится он при поддержке Министерства иностранных дел России, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Татарстан. Стратегическим партнером конкурса выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

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