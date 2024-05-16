РОСИЗО и Национальный музей Республики Татарстан открыли выставку «Живая традиция»

15 мая 2024 года в рамках культурной программы XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Живая традиция». Экспозиция объединяет два временных пласта исламской культуры: древние артефакты и современное искусство.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, заместитель Министра туризма, искусств и культуры Малайзии Кхайрул Фирдаус АКБАР КХАН, советник муфтия Республики Татарстан по информационной политике Ришат Хамидуллин.

«Здесь размышления о больших смыслах, о традиционных ценностях, что как раз характеризует KazanForum 2024. Те вопросы, которые обсуждаются на Форуме — это движение вперед, основываясь на традициях, та самая живая традиция, живая история», – отметила Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан.

«Культурная сфера играет неотъемлемую роль в развитии отношений между странами, способствует обмену опытом и идеями, а также укрепляет дружественные связи между народами. Для нас большая гордость и честь открыть выставку исламской культуры «Живая традиция» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан в рамках культурной программы XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Выставка – уникальна в своем роде. Соединение более 90 экспонатов, старинных артефактов и современного искусства в одном пространстве рождает понимание живой традиции исламского искусства. Хочу поблагодарить всех наших партнеров, благодаря которым этот проект стал реальностью», — подчеркнула генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

«Ислам – это религия размышляющих, и многие приходят к этому через искусство. Мы считаем, что эта выставка нам очень нужна. Люди должны познакомиться с теми творениями, которые были ранее и которые есть сейчас. Это наша история, мы должны ее знать. Особенно молодое поколение», – сказал Ришат Хамидуллин, советник муфтия Республики Татарстан по информационной политике.

«Название выставки подобрано очень точно. «Живая традиция» означает динамические культурные связи, которые поддерживают нас и напоминают о наших исторических корнях. Живая традиция – это настоящий дух сообщества, дух продолжения жизни – от прошлого к настоящему и будущему», – подчеркнул Кхайрул Фирдаус АКБАР КХАН, заместитель Министра туризма, искусств и культуры Малайзии.

«Для всех художников, которые представлены здесь, «традиция» – это живое понятие. Это не что-то закостенелое, не канон, которому заставляют следовать, это то, чем они вдохновляются и подпитываются», – поделился куратор проекта Андрей Райкин.

Среди артефактов — предметы из собрания Национального музея Республики Татарстан: фрагмент портала мечети XIII-XIV вв. и плита из первой, разрушенной Голубой мечети в Афганистане. Основополагающим символом экспозиции стал Коран Османа — репринтное издание древнейшей рукописи — в окружении картин, посвященных священным текстам. Гости также увидели книгу 1507 года «Перевод смысла Корана» и посох знаменитого богослова XIX века Шигабутдина Марджани.

Современное искусство представлено коллекцией Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани — крупнейшего частного собрания произведений исламской культуры. Среди экспонатов выделяются две пространственные инсталляции: одна из них – серия абстрактных скульптур «Шелковый путь» Гайни Чаготаевой, вторая – созданная специально для выставки, кураторская инсталляция «Накрытый стол», включает в себя советскую авторскую керамику из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Также в экспозиции представлен масштабный эскиз к фильму «Звезда Улугбека» Чингиза Ахмарова — узбекского мастера, освоившего наследие средневековой миниатюры. Впервые на выставке показаны картины «Каллиграфия кистью» иракского художника Тен Имадо и «Вязь корана» сирийского художника Або Мухаммад Шаара из Галереи исламского искусства.

Всего на выставке — более 90 экспонатов из собраний РОСИЗО, Национального музея Республики Татарстан, Музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани, Галереи исламского искусства.