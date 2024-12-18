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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Патриархальная Россия Кустодиева: уникальная выставка открылась в Суздальском кремле

editor
By editor
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кустодиев - владимиро-суздальский музей-заповедник
Фото предоставлено Владимиро-Суздальским музеем-заповедником

Новая выставка «Борис Кустодиев. Патриархальная Россия» открылась в Крестовой палате Суздальского кремля. Одна из крупнейших за последние годы экспозиций включает работы из собственной коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника и 9 ведущих музеев России.  Генеральным партнером выставки выступил Банк ВТБ (ПАО), партнером юридическое бюро «ТМ Дефенс».

Работа над созданием выставки шла в течение всего 2024 года. Команде Владимиро-Суздальского музея-заповедника удалось объединить в единую архитектурную и смысловую концепцию картины художника из коллекций разных музеев. Выставка охватывает весь период жизни Бориса Кустодиева. Через знакомство с произведениями живописи гости смогут погрузиться в образ подлинной России с её гуляньями, ярмарками, православными праздниками, прекрасной природой, архитектурой и желанием жить «здесь и сейчас». Атмосфера новогоднего Суздаля придаст посещению экспозиции особое очарование, неразрывно связывая прошлое и настоящее.

На торжественном открытии выставки генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева заявила: «Совместная работа команды музея передает тот дух города, ту особую атмосферу русской старины, которую мы любим и которой хотим поделиться со всеми гостями Суздаля. Мы надеемся, что посетители выставки ощутят эту ментальную связь. Борис Кустодиев творил как мастер, обладающий исключительной силой воли, любовью к своей стране и верой в красоту окружающего мира. Эта выставка, а также выставка Алёны Долецкой, которую мы открываем завтра, являются ярким завершением цикла мероприятий, посвященных празднованию 1000-летия Суздаля».

«Наш город Суздаль очень рад приветствовать такой значимый и уникальный выставочный проект. Экспозиция получилась интересной и незаурядной. Я хочу сказать слова благодарности команде музея и Екатерине Владимировне Проничевой. Каждый проект – это такое настоящее, серьезное, искреннее высказывание всероссийского значения. Выставка – это радость от встречи с выдающимся замечательным художником, и еще – это очень органичный для Суздаля проект, отражающий дух и жизнь города. В бурном 21-м веке наш город во многом сохраняет тот образ жизни, который отражен на полотнах Кустодиева. Этот проект заставляет чувствовать неразрывную связь с этой землей и нашей удивительной Родиной», — сказала на открытии выставки мэр Суздаля Алиса Бирюкова.

«Мы попытались раскрыть то содержание, к которому художник стремился долгие годы. Для него Россия и вера — это не просто звук, для него важны эти замечательные русские типажи, которых он рисовал. Это люди ушедшей эпохи и вместе с тем — люди, которые должны возродиться. Работы создавались в трудную и для страны, и для самого художника эпоху. Для него Россия – это, прежде всего, родная природа, старинные города, древние храмы и люди, живущие в гармонии привычных им традиций. Созданные им темы и образы — это определённые символы, знаки эпохи, которую хочется задержать и оставить потомкам», — подчеркнула куратор выставки, заведующая сектором изобразительного и прикладного искусства музея Татьяна Меркулова.

«Канун Нового года, Суздаль, Кустодиев. Какое-то абсолютное ощущение сказки. Когда ты думаешь про сказку, особенно с точки зрения подхода к визуальному стилю, то, конечно, встречу с Кустодиевым и его невероятными красочными движениями, пейзажами, и его миром хотелось бы подать особенно. Поэтому, мы решили процитировать очень известный и невероятно красивый, на мой взгляд, прием Лины Бо Барди, которая в свое время создала эффект левитирующих картин. На нашей выставке нас встречают совершенно живые полотна. Как в сказке, когда ты заглядываешь в картину, как в окно, и встречаешься с каждой из них лично.  И хочешь понять, что это не просто живые герои, а это ощущение места, тебя в этом месте», — прокомментировал экспозицию главный архитектор музея Сергей Мешалкин.

Жители Владимирской области и гости Суздаля, посетив древний кремль, смогут познакомиться с творчеством великого русского художника, представленным произведениями из ведущих музеев России: Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея при Академии художеств, Санкт-Петербургского Музея театрального и музыкального искусства, Музея-заповедника «Петергоф», Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина, Нижегородского государственного музея, Саратовского государственного музея им. А.Н. Радищева и Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

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