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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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РЦИС и Кабардино-Балкарская Республика заключили соглашение о сотрудничестве

editor
By editor
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Кабардино-Балкария
Фото пресс-службы РЦИС

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности заключили Соглашение о сотрудничестве между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), на основании которого планируется осуществление цифровизации сферы интеллектуальной собственности на уровне региона.

Цель Соглашения — формирование устойчивого оборота интеллектуальных прав в цифровой среде на территории Кабардино-Балкарской Республики. РЦИС предоставит республике инфраструктурное решение на базе распределенного реестра, позволяющее выстроить целую экосистему цифровых сервисов управления интеллектуальной собственностью. Платформы и сервисы управления интеллектуальными правами не только составят комфортную рыночную среду региональному креативному и инновационному сообществу, но и помогут республиканским властям точно оценить эффективность затрат на поддержку технологического и творческого сектора.

Как напомнил Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков: «Сегодня развитие экономики региона невозможно без наукоемких технологий и инновационных решений. Интеллектуальным донорам реализуемых в регионе проектов наверняка понадобятся удобные платформенные решения для оборота прав, технологического трансфера, защиты разработок. Организация управления интеллектуальной собственностью в контексте поддержки креативных индустрий и научно-технического прогресса также весьма актуальна для нашего региона. Кабардино-Балкария имеет конкурентные преимущества в туристско-рекреационной и санаторно-курортной сферах, агропромышленном комплексе, образовании, науке и молодежной политике и все необходимые инструменты для повышения инвестиционной и туристической привлекательности. При наличии надежных механизмов защиты интеллектуальных прав предприятия смогут использовать свои разработки, патенты и авторские права в качестве привлекательного экономического актива».

Как отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский, сервисы на базе инфраструктуры РЦИС.РФ позволят региональным брендам стать заметнее: «Предприниматели получат доступ к сервису депонирования, бирже интеллектуальных прав, конструктору франшиз и другим инструментам, которыми уже успешно пользуются правообладатели из других регионов. Заметнее станут и местные бренды — от туристических достопримечательностей до шерстяных изделий с рынка “Сувенирный” в г. Нальчике или, например, шоколадных конфет кондитерской фабрики ООО “Нальчик-сладость”. Удобная точка выхода на рынок интеллектуальных прав стимулирует предпринимателей активнее регистрировать товарные знаки и заявлять о себе на федеральном уровне».

Руководитель центра поддержки технологий и инноваций Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (КБГУ) Марьяна Маржохова отметила: «Кабардино-Балкарскую Республику в престижном конкурсе “Моя страна — моя Россия” президентской платформы “Россия — страна возможностей” в номинации Роспатента “Интеллектуальная собственность моей страны” представила студентка КБГУ Аминат Хаджиева, которая заняла второе почетное место с креативным проектом “Брендинг территории: уникальный образ Кабардино-Балкарской Республики — от традиций к современности”. Благодаря инфраструктуре РЦИС.РФ бренды и творческие продукты региона станут привлекательным цифровым активом».

В рамках Соглашения РЦИС планирует содействовать реализации в регионе просветительских и образовательных мероприятий. Признанные эксперты в сфере интеллектуальной собственности с опытом работы в различных креативных индустриях расскажут слушателям о практических вопросах управления правами в музыке, кино, архитектуре, дизайне и других творческих отраслях. Особое внимание лекторы уделяют роли цифровых инструментов в правоподтверждении, монетизации прав, распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности.

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