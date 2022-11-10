Константин Богомолов, Евгений Миронов и другие гости на спецпоказе картины Валерия Фокина «Петрополис»

30 октября в рамках проекта КАРО.Арт в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся спецпоказ картины Валерия Фокина «Петрополис» с Юлией Снигирь и Антоном Шагиным в главных ролях. Фантастический фильм рассказывает версию альтернативной истории, где человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом. Сегодня между пришельцами и правительствами сверхдержав Земли назревает конфликт. Предотвратить катастрофу может ученый Владимир Огнев (Антон Шагин) — единственный человек, которому известно нечто о подлинной природе внеземной цивилизации.

На спецпоказе фильм представили: режиссер и продюсер Валерий Фокин, продюсеры Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный, Артем Виткин, актеры Оливье Сиу, Джунсуке Киносита, Ричард Ли Уилсон, Марко Динелли, Лиза Мартинес, Эдвард Опп, художник-постановщик Алексей Трегубов, и другие участники съёмочной группы.

Зрителями, которые оказались в пространстве «Петрополиса», стали: режиссёр, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, актер, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов, телеведущая Арина Шарапова, актрисы Анастасия Красовская, Лиза Шакира, Яна Крайнова, Алена Митрошина, Анна Андрусенко, Варвара Комарова, актер Роман Полянский, фигурист Александр Энберт, певицы Саша Морозова, Лиза Гинзбург и другие гости.

После просмотра фильма состоялась дискуссия с режиссером Валерием Фокиным, художником-постановщиком Алексеем Трегубовым и кинокритиком Денисом Виленкиным.

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