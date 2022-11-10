Верните мне мой 2008: PREMIER анонсировал дату выхода ностальгической драмы «С нуля»

Новый драматический 8-серийный сериал «С нуля» производства Good Story Media стартует эксклюзивно на PREMIER 17 ноября. Это история о дружбе, ревности и мести на фоне стремительно меняющейся современной России. Ностальгия по золотым нулевым, клубным вечеринкам и блестящей моде переплетается с драматическими событиями из жизни двух сестер, чьи судьбы стали отражением поколения нулевых. PREMIER также показал трейлер проекта.

Действие драмы разворачивается в двух временных отрезках и строится вокруг судеб двоюродных сестер Лены (Надежда Калеганова) и Наташи (Маруся Фомина). В 2008 году они были студентками и вместе открывали для себя мир тусовок, денег и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. Судьба развела сестер по разным континентам, но через 12 лет им предстоит встретиться вновь на похоронах отца одной и мужа другой. Лена не верит в несчастный случай и хочет отомстить Наташе, которую подозревает в убийстве. Тем более, что прощальный подарок отца дает ей такую возможность. Но какую цену она готова заплатить, чтобы узнать правду?

Помимо Надежды Калегановой и Маруси Фоминой, в ролях: Виктория Клинкова, Сергей Чонишвили, Павел Табаков, Екатерина Волкова, Иван Фоминов, Кирилл Ковбас, Сергей Аброскин, Марина Кондратьева, Тереза Диуро и другие.

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