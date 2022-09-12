Сингл от «Sandra Top» — потенциальный осенний хит «Ромашки»!
Певица «Sandra Top» выпустила новый сингл «Ромашки». Мощный гитарный звук хорошо гармонирует с романтичным исполнением «Sandra Top». «Когда я впервые услышала demo песни «Ромашки», у меня сразу появились мурашки по коже, так как песня очень близка к моей ситуации. Я пережила первую влюбленность… не очень удачную» — говорит Александра. Песня написана Алексеем Стрельцовым — автором многочисленных хитов российской музыки и лауреатом музыкальных премий. Премьера сингла состоялась 3 сентября и совсем скоро певица представит видеоклип на сингл «Ромашки», режиссером которого выступит UlugBek Bakhriev.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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