«Куда смотрит прокурор?»: Ну очень смешная комедия о нашей жизни

16 и 17 сентября в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже состоится первая большая премьера независимого театрального проекта «Куда смотрит прокурор?», знаменующая старт дебютного сезона нового городского креативного пространства. Пьесу писателя и драматурга Александра Звягинцева по его одноименному роману-бестселлеру в вольной интерпретации ставит на сцене молодой режиссёр Дмитрий Бикбаев.

«Очень хочется смеяться. Сейчас, как мне думается, самое время заглянуть в искривлённое зеркало комедийного спектакля, чтобы в нём отыскать почву для оптимизма и, возможно, новые смыслы для обыденной реальности. Мы никого не высмеиваем, такой задачи нет. Наоборот, по-доброму раскрываем национальные особенности нашей жизни, чтобы заново открыть нас для нас самих», — режиссер Дмитрий Бикбаев.

Сюжет спектакля почти полностью повторяет первоисточник. Молодой прокурор в исполнении Глеба Бочкова приезжает в славный южный город Лихоманск, где ему открывается вся многогранность жизненных укладов, неповторимой смекалки и уморительных ситуаций, которые могли случиться только на просторах нашей необъятной родины.

«Отказать в работе с Дмитрием Бикбаевым нельзя: он настолько заразителен и убедителен, что мгновенно становишься заложником и проводником его идей. Я с радостью принимаю любое его предложение, потому что он талантлив. Этот спектакль — наша третья работа с режиссером Бикбаевым. Был и Чарли Чаплин в «Туда-обратно», был и учитель литературы в проекте «Урок. Достоевский», и вот теперь прокурор Туз. Надеюсь, зрителям будет смешно и содержательно», — комментирует актер, телеведущий, многократный обладатель премии «ТЭФИ» Сергей Майоров, исполнитель роли Жана Туза.

«Куда смотрит прокурор?» — это яркая театральная фантасмагория в двух актах. Команда молодых постановщиков спектакля готовит для зрителей настоящий калейдоскоп образов и сценических приемов. Стиль постановки, гротеск, диктует постоянную смену настроений и захватывающую динамику повествования. Гостей спектакля ждёт поистине оригинальное, местами эклектичное театральное действо, наполненное добрым юмором и неповторимой атмосферой, где даже им уготована своя роль.

«В процессе создания спектакля мы стараемся уйти от вставных танцевальных номеров и определить для себя такой способ существования, где само по себе нахождение на сцене уже является «танцем». Таким образом, разрабатывая телесность каждого отдельного персонажа, мы создаём «общее тело» спектакля. А жанр гротеск позволяет нам фантазировать смелее», — комментирует хореограф спектакля, победитель программы Арт-платформы «ТеатрONstage» сезона 21/22 Александр Шуйский.

Проект «Куда смотрит прокурор?» реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

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