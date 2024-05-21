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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Контакты» – сай-фай Дмитрия Моисеева с Ириной Саликовой и Сергеем Гилевым в главных ролях

editor
By editor
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контакты - сай-фай

В широкий прокат выходит долгожданный ироничный сай-фай Дмитрия Моисеева «Контакты» с Ириной Саликовой и Сергеем Гилевым в главных ролях. Премьера картины состоялась на фестивале российского кино «Маяк» – критики назвали ее «самым удивительным фильмом конкурсной программы». «Контакты» – трогательная и слегка абсурдная, ироничная история о взаимоотношениях девушки, живущей в глубинке, и пришельца Виталика, инопланетного гостя, который случайно попал на Землю в 80-е. «Контакты» – это история о близости и одиночестве – смесь советского научпопа и Дэвида Кроненберга с документальными цитатами из реальных архивов советских НИИ. Производство – «Марс медиа Энтертейнмент».

Исполнительница главной роли Ирина Саликова получила на фестивале «Дух огня» приз имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль». «Контакты» стали единственным российским фильмом, вошедшим в конкурсную программу Пекинского кинофестиваля 2024.

По сюжету фильма, жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты. Их пассажиры — биопаги, или Виталики, как их прозвали в народе — вырабатывают вещество под названием прак. Его предназначение, как и цель визита пришельцев, неизвестно, но медсестра Нина из тихого провинциального города надеется с помощью прака помочь отцу. Выйдя на контакт с Виталиком, Нина узнаёт правду о внеземных существах, которая меняет ее жизнь.

«Контакты» сняты в стильном квадратном формате кадра, с ностальгической серо-бурой цветовой гаммой. Художественное повествование умело перемежается с реальными архивными фрагментами студий «Леннаучфильм» и других аналогичных. Режиссер Дмитрий Моисеев родился в 1980 году в городе Корсаков Сахалинской области. В 2013 году окончил академию коммуникаций Wordshop в Москве по специальности режиссер видео. Снял несколько короткометражных фильмов («В объятиях моря» – был частью альманаха «Русское краткое», «Пропавший»). «Контакты» – полнометражный дебют режиссера. По словам режиссера, на написание сценария его подвигла история «кыштымского карлика»—пришельца по прозвищу Алешенька, мумифицированные останки которого были найдены недалеко от города Кыштыма в Челябинской области.

«Для меня “Контакты” — история гуманистическая. Это история о “маленьких людях” и их месте во Вселенной. А еще о том, что бережное отношение к другому и его жизни — чуть ли не единственное универсальное качество человечества, которое имеет призрачный шанс найти отклик в других мирах», – Дмитрий Моисеев о фильме «Контакты».

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