Два парня, деньги и много стволов: в интернете опубликован трейлер сериала «На автомате»

Главные роли в новой криминальной комедии исполнили Денис Косиков и Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер — Борис Акопов, который удостоен престижных кинопремий за фильм «Бык».

«Сцену с обвалившейся крышей снимали весело, но долго! Мы сначала бегали по гаражам — и это было по-ребячески и здорово, потому что в детстве я, честно говоря, не набегался. Дальше снимали часть с падением Дениса — это уже делал каскадер. И потом тысяча дублей — с моей реакцией на то, как он полетел вниз. Честно говоря, я получил кучу удовольствия, как будто это веселое приключение» — рассказал исполнитель главной роли, актер Слава Копейкин.

Каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учёба, сигаретка за гаражом, склад с оружием… стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить лёгкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

Актерский тандем исполнителей главных ролей — Славы Копейкина и Дениса Косикова — был отмечен специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+.

Также в сериале сыграли Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Сергей Епишев, Александра Урсуляк, Рита Галич, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин, Марианна Шульц и другие.

В сериале 8 эпизодов.