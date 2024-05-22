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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Два парня, деньги и много стволов: в интернете опубликован трейлер сериала «На автомате»

editor
By editor
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Главные роли в новой криминальной комедии исполнили Денис Косиков и Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер — Борис Акопов, который удостоен престижных кинопремий за фильм «Бык».

«Сцену с обвалившейся крышей снимали весело, но долго! Мы сначала бегали по гаражам — и это было по-ребячески и здорово, потому что в детстве я, честно говоря, не набегался. Дальше снимали часть с падением Дениса — это уже делал каскадер. И потом тысяча дублей — с моей реакцией на то, как он полетел вниз. Честно говоря, я получил кучу удовольствия, как будто это веселое приключение» — рассказал исполнитель главной роли, актер Слава Копейкин.

Каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учёба, сигаретка за гаражом, склад с оружием… стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить лёгкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

Актерский тандем исполнителей главных ролей — Славы Копейкина и Дениса Косикова — был отмечен специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+.

Также в сериале сыграли Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Сергей Епишев, Александра Урсуляк, Рита Галич, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин, Марианна Шульц и другие.

В сериале 8 эпизодов.

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