Сериалы сегодня стали не просто одним из форматов кино, но и отдельными вселенными для поклонников. Разнообразие сюжетов, жанров и героев создает большую конкуренцию за сердца зрителей. Поэтому к длинным историям и любимым персонажам у поклонников намного больше требований. Фанаты строят свои теории, придумывают варианты развития сюжета, болезненно расстаются с героями и пишут фанфики со своими сюжетами. Команда редакции решила узнать с помощью Шедеврума, как нейросеть видит концовки любимых сериалов в параллельной вселенной.

Дисклеймер: осторожно, спойлеры!

Игра Престолов (жанр - фэнтези, драма; платформа - HBO)

В финале «Игры Престолов» армия Дейенерис и жители Севера побеждают Короля Ночи, спасая Брана (трехглазого ворона) от смерти. Позже Дейенерис и Джон Сноу идут на Королевскую Гавань, где разбивают армию Серсеи Ланнистер. Дейенерис охватывает безумство, и она сжигает город вместе с жителями. Завершается история смертью Дейенерис от рук Джона Сноу, который после этого уходит за стену. Новым правителем на железном троне становится Бран, а королевой севера — Санса.

Вот как видит финал «Игры Престолов» искусственный интеллект:

После того, как Джон Сноу убивает Дейенерис Таргариен, он становится новым королем Вестероса. Он решает объединить все семь королевств в одно и создать новое государство.

Джон Сноу решает прекратить войну и заключить мир со всеми своими врагами. Он объявляет амнистию всем своим противникам и предлагает им присоединиться к новой империи. Король Джон Сноу устанавливает новые законы и правила для своего государства. Он запрещает рабство, вводит свободу слова и свободу вероисповедания, а также создает новые университеты и школы для обучения молодежи.

Однако, несмотря на все эти реформы, Джон Сноу сталкивается с сопротивлением со стороны некоторых знатных семейств, которые не хотят терять свою власть и привилегии. В конце концов, после многих лет борьбы и конфликтов, Джон Сноу умирает от старости. Его сын, Роберт Сноу, становится новым королем империи. Он продолжает политику своего отца и продолжает объединять все семь королевств под одним флагом. Таким образом, Игра Престолов заканчивается на оптимистической ноте, когда все королевства объединяются в одно большое государство.

Создано в Шедевруме

Клан Сопрано (жанр - драма, криминал; платформа - HBO)

Финальная сцена сериала показывает посиделки семьи Сопрано в закусочной. Тони приходит первым и ждет своих близких. Сначала приходит жена, потом сын, а позже — дочь. Как только она подходит к кафе, мы видим лицо Тони крупным планом и на этом повествование обрывается. Неоднозначный финал озадачил зрителей, а кого-то даже заставил думать о проблемах с кабельным телевидением. Здесь также осталось много вопросов и интерес к нерассказанной судьбе персонажей.

Такую альтернативную концовку предлагает Шедеврум:

Тони Сопрано, главный герой сериала, не умирает в конце, а продолжает жить своей жизнью и бороться с проблемами, которые возникают перед ним. Он находит новых друзей и союзников, которые помогают ему в его борьбе за власть и контроль над своим кланом.

В конце сериала Тони Сопрано становится главой мафии в Нью-Йорке и начинает строить свою империю. Он заключает союзы с другими мафиозными семьями и контролирует большую часть криминального мира города.

Однако, несмотря на все свои успехи, Тони Сопрано остается человеком со своими слабостями и проблемами. Он борется с появившейся наркозависимостью и пытается найти баланс между своей жизнью в мафии и личной жизнью.

Сериал заканчивается тем, что Тони Сопрано продолжает бороться за свою жизнь и свое место в мире мафии. Он понимает, что его жизнь не всегда будет легкой, но он готов бороться до конца.

Создано в Шедевруме

Король и Шут (жанр - драма, фэнтези; платформа - Кинопоиск)

В финале сериала «Король и Шут» самочувствие Горшка сильно ухудшается. Предчувствуя смерть, он старается сильнее погрузиться в работу, но его выступления уже не так энергичны, как раньше. Вскоре Горшок мирится с Князем на музыкальном фестивале благодаря жене последнего, которая видит страдания Горшка и проникается к нему сочувствием. Далее герой проводит время на даче под Петербургом, пока его жена и дочь в отъезде. В какой-то момент Горшок видит Шута и понимает, что его время пришло. Они с Шутом долго рассуждают о ценности жизни, а после оба погибают. Душа Горшка идет к озеру под песню «Утренний рассвет» и заходит в воду.

Чем закончится сериал, снятый по реальным событиям в жанре панк-сказки, было известно еще до первой серии, но Шедеврум, основываясь на сюжете проекта, предположил, как могла бы сложиться жизнь Горшка, если бы трагическая смерть не оборвала его путь.

Горшок решает изменить свою жизнь и начинает работать в детском саду, где создает свой собственный театр. Герой становится учителем музыки и театральным режиссером, который помогает детям развивать свои творческие способности. Он создает спектакли, в которых дети играют главные роли, и каждый раз они становятся настоящими звездами. Со временем детский сад, которым руководит Горшок, становится одним из лучших в городе. Дети, которые когда-то посещали его, теперь сами стали профессиональными актерами и режиссерами.

Кроме того, Горшок продолжает писать музыку и создавать новые песни, которые становятся хитами. Его музыка продолжает вдохновлять людей и помогать им находить свой путь в жизни. Таким образом, Горшок находит свое призвание и становится настоящим героем для своих учеников и поклонников. Его жизнь наполнена творчеством и любовью к искусству, и он продолжает жить счастливо.

Создано в Шедевруме

Бригада (жанр - драма, криминал; платформа - канал «Россия»)

После смерти товарищей Саша Белов отправляет свою жену с сыном за границу, но сам остается в России, считая, что с ним опасно. После отлета жены и сына герой ловит машину, идут титры, а за кадром слышен звук выстрела. Вполне вероятно, что сценаристы предусмотрели для Саши Белого трагический конец, однако искусственный интеллект предлагает версию со счастливой развязкой.

Альтернативная концовка от нейросети:

Саша Белый выжил после покушения, но получил тяжелые травмы и остался инвалидом. Он решил посвятить свою жизнь изучению вулканов и переехал в Камчатку, где начал работать вулканологом. Он стал одним из лучших специалистов в этой области, его имя было известно по всему миру.

Фил, который выжил после покушения в больнице, также решил изменить свою жизнь. Он начал работать в строительной компании, быстро продвинулся по карьерной лестнице и стал одним из самых успешных бизнесменов столицы.

Саша и Фил продолжали поддерживать связь друг с другом, они часто встречались и обсуждали свои дела, помогали друг другу в сложных ситуациях. Через несколько лет Саша и Фил решили организовать благотворительный фонд, который помогал бы людям, пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф. Фонд получил огромную поддержку со стороны общественности и стал одним из крупнейших благотворительных организаций в России.

Создано в Шедевруме

Сверхъестественное (жанр - фэнтези, ужасы; платформа - CW)

«Сверхъестественное» завершается смертью Дина Винчестера — герой умирает на охоте, исполняя свой долг. Сэм после смерти брата создал семью и прожил долгую жизнь, а в конце его душа воссоединилась с Дином в Раю. Многие фанаты недовольны таким финалом, ведь несмотря на логическую развязку, все было преподнесено достаточно скомкано и не вызывало переживаний.

Шедеврум предлагает такую версию:

Дин и Сэм Винчестеры сталкиваются с потусторонним существом, которое может уничтожить Вселенную. Дин жертвует собой, чтобы спасти Сэма и всех остальных. В результате Сэм остается один и решает вернуться домой, надеясь, что они еще встретятся с братом.

В 16 сезоне сценаристы возвращают Дина Винчестера к жизни. Он вернулся из мертвых с помощью заклинания, которое было написано на его теле, и продолжил свою борьбу со злом вместе со своим братом Сэмом.

Создано в Шедевруме

Остаться в живых (жанр - фантастика, детектив; платформа - ABC)

В последней серии герои пытаются победить Человека в черном. Для этого они отправляются в пещеру со Светом и «выключают» его, сделав Человека в черном смертным. Его убивает Джек, сам получив смертельное ранение. Он назначает Хьюго Хранителем острова, возвращает свет в пещеру и умирает. Остальным героям удается улететь и вернуться к людям. Такой финал не разъяснил зрителям природу острова и оставил много вопросов.

Такой финал предлагает нейросеть:

На острове разразилась неожиданная катастрофа: структура реальности начала распадаться из-за манипуляций Джейкоба и Человека в Черном. Главные персонажи осознали, что они стоят перед выбором: либо позволить острову полностью исчезнуть, разрушив вселенную, либо попытаться восстановить равновесие. Джек, Кейт и остальные решают объединить свои усилия, чтобы спасти реальность.

В ходе исследований и поисков, герои обнаруживают, что остров был не только источником мистической энергии, но и ключом ко многим параллельным мирам. Они находят способ стабилизировать порталы между мирами и восстановить баланс. Команда понимает, что они должны пожертвовать своими жизнями, чтобы спасти множество других. Сериал завершается надеждой, что даже перед лицом катастрофы, сотрудничество и вера в лучшие человеческие качества могут привести к спасению всего сущего.

Создано в Шедевруме

Метод (жанр - триллер, криминал; платформа - Первый канал)

Убийцей «Ты меня не поймаешь» оказывается психолог Самарин, который гипнотизировал людей, заставляя их убивать его жертв. Он также гипнотизирует Меглина, пытаясь заставить его убить Есеню. Однако герою удается пересилить манипуляции маньяка. В последних сценах, пока идет следствие, Меглин бежит из больницы. Его ждет Есеня вместе с дочерью Верой и «невидимым» мальчиком. На старой «Волге» герои уезжают в неизвестность. «Плюс Студия» уже объявила, что у сериала будет следующий сезон. Но пока все находятся в ожидании, открытый финал позволяет с помощью нейросети направить сюжет в любую сторону.

Такую развязку предлагает Шедеврум:

Меглина начинают преследовать кошмары о том, что он сделал с людьми, которых допрашивал. Он начинает чувствовать вину за свои действия и не может забыть свои прошлые преступления. Однажды, Меглин получает звонок от одной из потерпевших в деле, над которым он раньше работал. Она просит помощи в расследовании дела об убийстве ее мужа.

Во время расследования Меглин узнает, что убийца — его бывший подозреваемый, которого он допрашивал несколько лет назад. Герой понимает, что все это время он был на ложном пути и что его методы были неправильными. Меглин решает изменить свою жизнь и начать работать в другой области, где он сможет использовать свои навыки для помощи людям. Он уезжает в Америку, чтобы начать новую жизнь.

Создано в Шедевруме

Топи (жанр - триллер; платформа - Кинопоиск)

Предположения Максима оказались верны — вода является корнем всего происходящего в Топях. Желания человека исполняются, если выпить несколько глотков этой воды, но работает эта магия только в пределах деревни, что объясняет, почему жители не покидают Топи. У поклонников сериала появились свои варианты развязки сюжета ещё до окончания сериала, а мы обратились к Шедевруму, чтобы узнать, как еще могла закончиться эта история.

В альтернативной концовке сериала «Топи» главный герой, который вначале был настроен против мистики, постепенно начинает верить в происходящее. Денис начинает больше общаться с местными жителями и понимает, что здесь происходят странные вещи.

Однажды герой встречает девушку, которая утверждает, что она из будущего, а Денис должен помочь ей вернуться назад во времени, чтобы предотвратить гибель людей. Главный герой поначалу сомневается, но все же решает помочь девушке. Они собирают информацию о том, как остановить надвигающуюся катастрофу, и начинают действовать.

В конце концов, героям удается добиться своей цели. Однако, когда Денис возвращается в настоящее время, то обнаруживает, что мир стал другим, ребята исчезли, и он не может вернуться домой в Москву. Он понимает, что это было его решение, он должен был принять ответственность за свои действия. Денис решает остаться в Топях и начать новую жизнь.

Создано в Шедевруме

Бумажный дом (жанр - боевик, триллер; платформа - Netflix)

С большим трудом и потерями команде Профессора удается украсть золото. Однако его у них быстро отнимает обманным путём сын Берлина. Понимая безвыходность своего положения, Профессор распространяет в сети информацию об исчезновении золотого запаса Испании. Начавшаяся паника и потенциальный крах правительства вынуждают Тамайо пойти на переговоры с грабителями. Профессор предлагает заменить слитки на поддельное золото и отпустить грабителей в обмен на молчание. Тамайо, понимая, что экономика Испании может быть разрушена, идёт на сделку и инсценирует смерть грабителей. Героев выносят из Банка Испании в чёрных мешках, а позже делают новые документы и отпускают. Такой позитивный финал показался фанатом нелогичным, после смерти Токиос Найроби, Осло и других персонажей.

Версия Шедеврума:

После того, как преступники успешно ограбили банк и скрылись с золотом, они решают, что им нужно изменить свою жизнь. Они отправляются в путешествие по миру, чтобы увидеть новые места и страны, и понимают, что деньги не являются единственным мерилом счастья.

В итоге они возвращаются в Испанию и используют украденное, чтобы помочь нуждающимся и создают фонд. Сериал “Бумажный Дом” заканчивается тем, что герои становятся не только успешными грабителями, но и людьми, которые помогают другим.

Создано в Шедевруме

Мир! Дружба! Жвачка! (жанр - драма, комедия; платформа - Premier)

В финале сериала Гоша делает предложение Жене на теплоходе, но та уходит с Санькой, спрыгнув с судна. Маленький Миша (сын Юли и Вовки) остается с папой и дедом-алкоголиком и произносит первое слово «папа». На бильярдную Васьки совершен рейд, криминальный авторитет арестовывают. Виталик сдается полиции, а мать Саньки, освобождают из тюрьмы. Санька едет поступать в Москву, как и Ксюха, которая хочет стать музыкантом.

Вот так Шедеврум переосмыслил концовку:

Спрыгнув с теплохода и выбравшись на берег, Женя и Саня осознали, что вода отнесла их далеко от ближайшего населенного пункта. Вдали они заметили старый дом, который казался пустынным и заброшенным. Решив провести там ночь, они обнаружили дневник предыдущего обитателя.

С помощью дневника незнакомца Женя и Саня смогли лучше понять друг друга. Они решили взяться за реставрацию дома, проводя дни в работе, а ночи - в долгих разговорах. Вскоре дом стал символом их совместных усилий и преодоления трудностей. На этом фоне их отношения стали крепче, и они осознали, что важно не только иметь взаимопонимание, но и находить компромиссы. В конце, когда дом был уже полностью отреставрирован и наполнен новыми воспоминаниями, Женя и Саня решили начать жизнь вместе.

Создано в Шедевруме

_______________

* Отвечаем на возможный вопрос: на сгенерированных иллюстрациях персонажи стоят к читателям спиной, символизируя взгляд в светлое будущее и смотрят в альтернативное продолжение любимых сериалов.

Visited 1 times, 1 visit(s) today