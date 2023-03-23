Концерт камерной и вокальной музыки проекта «Дважды необыкновенные» в школе им. Гнесиных

В рамках проекта «Дважды необыкновенные» 24 марта 2023 года состоится выступление артистов - студентов и выпускников Российской государственной специализированной академии искусств в Органном зале Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

В исполнении студентов РГСАИ прозвучат музыкальные произведения И. Брамса, Ф. Шуберта, Ф. Гобера, Э. Боцца, И. Альбениса, Л. Боккерини/Дж.Брима, а солисты оперного театра РГСАИ представят шедевры оперной музыки зарубежных композиторов. Партию фортепиано исполнят концертмейстеры: Олег Худяков, Анна Рудакова, Елена Фаттах, Валерия Усачёва, Дарья Винокурова.

Для гостей мероприятия также будет работать выставка картин молодых художников Российской государственной специализированной академии искусств.

Творческие мероприятия проекта «Дважды необыкновенные» призваны показать широкой общественности, что в сфере искусства талант не зависит от ограничений здоровья - на сцену выйдут артисты как с особенностями здоровья, так и без них. В этом заключается главный принцип инклюзии, который взят за основу учебного процесса в РГСAИ. Именно в совместном творчестве и учебе, в ежедневном общении зарождается и культивируется атмосфера равенства, свободы и принятия, которая так нужна каждому из нас.

Проект «Дважды необыкновенные» реализуется в рамках конкурса грантов «Москва – добрый город» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Воплощение проекта стало возможным благодаря сотрудничеству АНО «Мамы Многодетки» и РГСАИ (Российской государственной специализированной академии искусств).

АНО «Мамы Многодетки» – это некоммерческая организация, созданная многодетными мамами с целью реализации социальных проектов.

РГСAИ – лидер инклюзивного художественного образования в России. Единственный вуз, где уже более тридцати лет инвалиды различных нозологий получают высшее образование в сфере музыкального, театрального и изобразительного искусства.

В течение 2023 года запланирована серия из 22 творческих событий, вход на все мероприятия свободный.

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