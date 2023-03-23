В Доме культуры на ВДНХ открывается новая сцена Театра комедии

24 марта на Главной выставке страны начинается новый этап в развитии культурно-развлекательной деятельности. В Доме культуры ВДНХ открывает свою новую постоянную сцену Театр комедии. В 2023 году здесь запланировано проведение более 200 показов спектаклей.

В этом году Главная выставка страны продолжает работу по развитию повестки культурно-развлекательных мероприятий. Для любителей театральных постановок уже 24 марта в Доме культуры ВДНХ открывается новая постоянная сцена Театра комедии.

Посетить историческое здание и увидеть комедийные постановки и известных актеров можно будет каждый день: по будням здесь будет проходить один спектакль, а в выходные и праздничные дни — два. Репертуар Театра комедии включает 15 постановок в жанре комедия и комедийная драма. В него входят такие спектакли, как «Женская дружба, или Как выйти замуж», «Шикарная свадьба», «Теща с сюрпризом», «Женихи по объявлению», «Два мужа по цене одного» и другие. Всего в этом году в Доме культуры состоится более 200 показов.

Для зрителей здесь создали современное культурно-развлекательное пространство — установили театральные кресла и открыли буфет, а для создания динамичности постановки на сцене появилось дополнительное световое оборудование.

Посетить первый спектакль после открытия сцены можно 24 марта в 19:30. Артисты представят постановку под названием «Теща с сюрпризом» — историю о молодой паре, мечтающей завести ребенка, и неожиданностях, которые им преподнесет мама жены. Для зрителей старше 16 лет.

Павильон №84 «Дом культуры» является одной из главных событийных площадок Выставки. Современная история павильона началась в 2017 году, когда в рамках реализации программы Мэра Москвы С.С. Собянина «Возрождение ВДНХ» здесь были завершены работы по реставрации. За почти 70 лет своего существования Дом культуры не менял исторического назначения — начиная с открытия в 1954 году и по сей день здесь традиционно проходят фестивали, музыкальные вечера, выступления коллективов, концерты, детские праздники, творческие мастер-классы и лекции. Их можно посетить как внутри павильона, где расположен зрительный зал на 300 мест, так и на веранде в летнее время года.

Фото - Театр комедии

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