Никита Макаров представит новую коллекцию керамики во Всероссийском музее декоративного искусства

Искусство — больше, чем эстетическое отражение действительности, в которой мы живем. Это живой источник, хранящий в себе сокровенные слова и мысли, которые зачастую невозможно выразить и осмыслить иначе.

«Куда идти, когда идти больше некуда? В смутные и тёмные времена мы отвращаем свой взгляд от прозрачной рациональности учреждённого и расчерченного человеческого космоса и обращаем взгляд в хаотический и странный мир природных и трансцендентных стихий, в мир, способный укрыть нас от ужаса реального, ужаса слишком человеческого и погрузить в свои неосвоенные текучие пространства», – говорит Никита Макаров автор коллекции «Таинственный лес. Пробуждение».

Никита Макаров известен прежде всего как московский художник, работающий в жанре станковой и монументальной живописи. Его городские и идиллические пейзажи выставлялись в ГМИ им. Пушкина, МУАРе, ММОМА, галереях Нью-Йорка и Парижа. В его сокровенных впечатлениях от природы, выполненных в редкой технике темперы на деревянной основе, близкой традициям русской средневековой живописи, легко распознать визуальные параллели с мастерами французского постимпрессионизма и американского модернизма. Ход времени, который нередко становится объектом творческой рефлексии художника, привел Никиту Макарова, к работе с новой художественной формой — керамикой.

В своей керамической коллекции Никита Макаров обращается к теме сказки, которая на протяжение веков неизменно вдохновляет людей искусства, моды и всех, кто хочет спрятаться от прозаичной реальности. «Таинственный лес. Пробуждение» — волшебный мир мифогенных существ и образов, выполненный в керамике и декорированный надглазурной росписью, золотом, платиной и кракле. 8 мастерски исполненных произведений тонко и изящно переосмыслили знакомые с детства сюжеты, где живет Коза Дереза и затихли Птички-Невелички, где Фавн-Барашек играет на свирели, а Владыка-Олень договаривается с Луной, чтобы пробудить северное сияние. Художник с удовольствием ищет и находит вдохновение в образцах русского и мирового искусства. Например, в народном промысле дымковской игрушки, которая в «Таинственном лесу» вступает в межкультурный диалог с японским движением superflat и мрачноватым сюрреализмом керамических скульптур Клары Кораловой.

Новая коллекция керамики Никиты Макарова «Таинственный Лес. Пробуждение» будет представлена на выставке-ярмарке SALON de 4CERAMICS, проходящей во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве с 24 по 26 марта 2023 года.

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