Выставка «Российская орбитальная станция: архитектура будущего» в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева совместно с Российским государственным художественно-промышленным университетом имени С.Г. Строганова, Роскосмосом и Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королёва представляют выставку о развитии архитектуры Российской орбитальной станции с начала XX века до наших дней.

В основе выставки «Российская орбитальная станция: архитектура будущего» – проект интерьера базового модуля космической станции, разработанный группой студентов кафедры промышленного дизайна Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова. Проект состоялся благодаря инициативе Роскосмоса и РКК «Энергия», которые предложили студентам Строгановки выбрать Российскую орбитальную станцию в качестве одной из тем дипломных работ в 2022-2023 учебном году.

Феномен русского космизма в литературе, философии, искусстве и науке хорошо изучен, а такие имена, как Константин Циолковский, Николай Фёдоров, Казимир Малевич заняли почётные страницы в истории государства. В разговорах об архитектуре часто проекты для космоса снисходительно называют фантазией, что отчасти справедливо – ведь архитекторы в самом деле редко задумываются о технической стороне вопроса. Но должны ли они это делать?

Тема космоса получила популярность среди архитекторов в Советской России в 1920-х годах – в эпоху авангарда. Под сильным влиянием космического супрематизма Каземира Малевича и его последователей, вдохновленные техническим прогрессом и научными достижениями Константина Циолковского, архитекторы обратили свой взор на безвоздушное пространство, как потенциально обитаемое место. В 1920-х годах было предложено сразу несколько концепций, среди которых наибольшую известность получил проект «Летающий город» Георгия Крутикова. В нём жильё представляет собой пространственную параболу с отсеками, парящую над землёй, а перемещение жителей происходит посредством индивидуальных кабин.

Космическая архитектура на протяжении XX века сочетала в себе визионерство и техническую эстетику. Для одних мастеров космос был источником вдохновения для реального архитектурного проектирования, поэтому появлялись проекты и постройки, где земные здания имеют форму космических кораблей и летающих тарелок. Для других, как, например, для архитектора Галины Балашовой – рутиной, будничной работой за кульманом в закрытом экстерьеров советских орбитальных станций.

Совместный проект Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова, Роскосмоса и Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва стартовал в феврале 2023 года. Тогда перед студентами-дизайнерами выступили специалисты РКК «Энергия», которые помогли молодым специалистам погрузиться в процессы создания орбитальных космических комплексов. Команда из четырёх студентов (Кирилл Никольский, Анастасия Шагалова, Арсений Шиманаев, Кирилл Борисов) под руководством профессора, кандидата искусствоведения, заведующей кафедрой «Промышленный дизайн» Татьяной Александровной Мониной распределили проектные зоны для дипломных работ: спроектировать систему оборудования для функционирования Российской орбитальной станции (РОС), командный центр станции, жилую зону и зону визуальных наблюдений, а также элементы служебных систем, зону спортивных тренажеров, систему освещения и информационную навигацию. Для решения задачи необходимо было объединить строгие технические инженерные условия и предлагаемую художественную реализацию, все работы велись под наблюдением инженеров. Часть наработок по технической эстетике будет утверждена в эскизный проект РОС.

Проект был поддержан Музеем архитектуры имени А.В. Щусева. Тема космоса, дизайна, архитектуры объединила профессионалов из разных областей для создания экспозиции.

«Объединение науки и искусства одинаково важный и чувствительный процесс как для науки, так и для искусства. «Роскосмос» всегда «за» подобный симбиоз. А конкретно в этом проекте мы особенно гордимся тем, что нам удалось привлечь к сотрудничеству выпускников Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова. И это не просто креатив ради креатива, эти наработки войдут в эскизный проект будущей национальной космической станции», – отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Андрей Федорович Ельчанинов.

В экспозиции будет представлено более 20 экспонатов из собрания Музея архитектуры имени А.В. Щусева, Московского Музея космонавтики, архивов Роскосмоса и РКК «Энергия». Среди них настоящие шедевры, как оригинальная графика к проекту «Город будущего» Георгия Крутикова (1928) из собрания Музея архитектуры, оригинальные эскизы Галины Балашовой из собрания Московского Музея космонавтики, которые будут представлены в зале вместе с уникальными фотографиями орбитальных станций, снятых в открытом космосе. Вместе с работами признанных мастеров свои размышления о том, как может выглядеть Российская орбитальная станция представят студенты Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова. Студенты представят свои идеи в виде станции, а также инсталляции с эскизами к проекту. «Привлечение студентов к производственной разработке – возрождение славных традиций пропедевтики эпохи авангарда и ВХУТЕМАС», – куратор выставки Марк Акопян.

Выставка «Российская орбитальная станция: архитектура будущего» знакомит зрителя с темой участия архитекторов в космической программе и показывает, что космический дизайн – не только историческое явление, но и неминуемое будущее.

Куратор выставки – искусствовед, куратор внешних проектов Музея архитектуры имени А.В. Щусева Марк Акопян.

Выставка работает с 23 августа по 3 сентября 2023 года.

В.И. Локтев. Космический недоскреб. 1983. Картон, тонированная бумага, аппликация, карандаш. ГНИМА

П.В. Дубров. Международная космическая станция в окончательной конфигурации. Съемка с борта ТПК «Союз МС-19», 30 марта 2022 года. Роскосмос

О.Д. Кононенко. Стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-12» с МКС. Съемка 15 марта 2019. Роскосмос

Цифровая модель Российской орбитальной станции. 2023. РКК «Энергия»

Орбитальная станция «МИР» с кораблями «Союз ТМ-26» и «Прогресс М-37». Съемка с американского корабля Endeavour, январь. 1988 года. РКК «Энергия»

Г.Т. Крутиков. «Город будущего». Диплом, ВХУТЕМАС. 1928. Бумага, карандаш, уголь. ГНИМА

В.И. Локтев. Проект геокосмической метасистемы расселения 1967. Картин, цветная бумага, тушь, аппликация. ГНИМА

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