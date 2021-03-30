Выставка «Оптика Цеслера» открывается в Artplay

В Центре цифрового искусства Artplay Media 1 апреля 2021 года состоится открытие выставки «Оптика Цеслера». Церемония пройдет одновременно в двух форматах: онлайн и офлайн. Владимир Цеслер находится за границей и будет встречать своих гостей в Zoom. Художника в прямом эфире поздравят его друзья: Андрей Макаревич, Леонид Ярмольник, Артемий Троицкий, Дмитрий Певцов и другие. Мы приглашаем представителей СМИ и гостей подключиться к онлайн-открытию. Ссылка на стрим будет размещена в день открытия в инстаграм-профиле @artplaymedia. Вести эфир с площадки в день открытия будет Юрий Омельченко «Арт-Патруль».
Владимир Цеслер на протяжении долгих лет своей творческой карьеры работает на стыке дизайна и искусства. В его произведениях предметы повседневности обрастают метафорами, аллегориями и сравнениями, происходит гибридизация реального и виртуального. Наибольшую популярность Цеслеру принес «Проект века. 12 из XX», в котором Владимир Цеслер и Сергей Войченко отдали дань памяти великим предшественникам, мастерам прошлого Амедео Модильяни, Марселю Дюшану, Виктору Вазарели и другим. Личность каждого из гениев они представили в виде скульптуры-«яйца», созданного из специально подобранного материала. Так, революционную футуристическую поэзию Владимира Маяковского художники постарались изобразить через яйцо, напоминающее ржавую бомбу. Текучесть предметов Сальвадора Дали, удивительный сюрреалистический мир на полотнах испанца и его умение превращать искусство в деньги передалось Цеслером и Войченко в форме золотой капли. А личность Иосифа Бродского живописцы «сравнили» с прозрачным арт-объектом.
Работы Цеслера поначалу смущают бросающейся в глаза провокативностью на грани вульгарности. Однако при дальнейшем изучении работ становится виден сатирический взгляд их создателя. Для некоторых из них не чужда и политизированность – художник видит своей целью откликаться на острые общественные, в том числе и политические, темы. По той же причине автор использует и видоизменяет логотипы известных брендов. Работы художника понятны без дополнительных экспликаций.
Владимир Цеслер – родоначальник культуры мемов. Он не только фиксирует отдельные мемы, витающие в повседневности, но и создает новые. С одной стороны, его работы являются зеркалом современной культуры, которое искривляется под ироническим взглядом автора. С другой, — эти художественные произведения обращены и к будущему. Каждая работа содержит внутри себя сверхкороткое, но содержательное послание, из совокупности которых по крупицам воссоздается современная культурная реальность.
Выставка «Оптика Цеслера» будет проходить в Центре цифрового искусства Artplay Media со 2 апреля по 30 июня.
Открытие состоится 1 апреля в Zoom с трансляцией на YouTube с 18.00 до 21.00. Чтобы поздравить художника, на онлайн-церемонии соберутся его талантливые и знаменитые друзья: Андрей Макаревич, Марат Гельман, Артемий Троицкий, Леонид Ярмольник, Николай Фоменко, Дмитрий Певцов и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.