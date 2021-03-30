Выставка «Оптика Цеслера» открывается в Artplay

В Цен­тре циф­ро­во­го искус­ства Artplay Media 1 апре­ля 2021 года состо­ит­ся откры­тие выстав­ки «Опти­ка Цесле­ра». Цере­мо­ния прой­дет одно­вре­мен­но в двух фор­ма­тах: онлайн и офлайн. Вла­ди­мир Цеслер нахо­дит­ся за гра­ни­цей и будет встре­чать сво­их гостей в Zoom. Худож­ни­ка в пря­мом эфи­ре поздра­вят его дру­зья: Андрей Мака­ре­вич, Лео­нид Ярмоль­ник, Арте­мий Тро­иц­кий, Дмит­рий Пев­цов и дру­гие. Мы при­гла­ша­ем пред­ста­ви­те­лей СМИ и гостей под­клю­чить­ся к онлайн-откры­тию. Ссыл­ка на стрим будет раз­ме­ще­на в день откры­тия в инста­грам-про­фи­ле @artplaymedia. Вести эфир с пло­щад­ки в день откры­тия будет Юрий Омель­чен­ко «Арт-Пат­руль».

Вла­ди­мир Цеслер на про­тя­же­нии дол­гих лет сво­ей твор­че­ской карье­ры рабо­та­ет на сты­ке дизайна и искус­ства. В его про­из­ве­де­ни­ях пред­ме­ты повсе­днев­но­сти обрас­та­ют мета­фо­ра­ми, алле­го­ри­я­ми и срав­не­ни­я­ми, про­ис­хо­дит гибри­ди­за­ция реаль­но­го и вир­ту­аль­но­го. Наи­боль­шую попу­ляр­ность Цесле­ру при­нес «Про­ект века. 12 из XX», в кото­ром Вла­ди­мир Цеслер и Сер­гей Вой­чен­ко отда­ли дань памя­ти вели­ким пред­ше­ствен­ни­кам, масте­рам про­шло­го Аме­део Моди­лья­ни, Мар­се­лю Дюша­ну, Вик­то­ру Ваза­ре­ли и дру­гим. Лич­ность каж­до­го из гени­ев они пред­ста­ви­ли в виде скульптуры-«яйца», создан­но­го из спе­ци­аль­но подо­бран­но­го мате­ри­а­ла. Так, рево­лю­ци­он­ную футу­ри­сти­че­скую поэ­зию Вла­ди­ми­ра Мая­ков­ско­го худож­ни­ки поста­ра­лись изоб­ра­зить через яйцо, напо­ми­на­ю­щее ржа­вую бом­бу. Теку­честь пред­ме­тов Саль­ва­до­ра Дали, уди­ви­тель­ный сюр­ре­а­ли­сти­че­ский мир на полот­нах испан­ца и его уме­ние пре­вра­щать искус­ство в день­ги пере­да­лось Цесле­ром и Вой­чен­ко в фор­ме золо­той кап­ли. А лич­ность Иоси­фа Брод­ско­го живо­пис­цы «срав­ни­ли» с про­зрач­ным арт-объектом.

Рабо­ты Цесле­ра пона­ча­лу сму­ща­ют бросающейся в гла­за про­во­ка­тив­но­стью на гра­ни вуль­гар­но­сти. Одна­ко при дальнейшем изу­че­нии работ ста­но­вит­ся виден сати­ри­че­ский взгляд их созда­те­ля. Для неко­то­рых из них не чуж­да и поли­ти­зи­ро­ван­ность – худож­ник видит сво­ей целью откли­кать­ся на ост­рые обще­ствен­ные, в том чис­ле и поли­ти­че­ские, темы. По той же при­чине автор исполь­зу­ет и видо­из­ме­ня­ет лого­ти­пы извест­ных брен­дов. Рабо­ты худож­ни­ка понят­ны без допол­ни­тель­ных экспликаций.

Вла­ди­мир Цеслер – родо­на­чаль­ник куль­ту­ры мемов. Он не толь­ко фик­си­ру­ет отдель­ные мемы, вита­ю­щие в повсе­днев­но­сти, но и созда­ет новые. С одной сто­ро­ны, его рабо­ты явля­ют­ся зер­ка­лом совре­мен­ной куль­ту­ры, кото­рое искрив­ля­ет­ся под иро­ни­че­ским взгля­дом авто­ра. С дру­гой, — эти худо­же­ствен­ные про­из­ве­де­ния обра­ще­ны и к буду­ще­му. Каж­дая рабо­та содер­жит внут­ри себя сверх­ко­рот­кое, но содер­жа­тель­ное посла­ние, из сово­куп­но­сти кото­рых по кру­пи­цам вос­со­зда­ет­ся совре­мен­ная куль­тур­ная реальность.

Выстав­ка «Опти­ка Цесле­ра» будет про­хо­дить в Цен­тре циф­ро­во­го искус­ства Artplay Media со 2 апре­ля по 30 июня.

Откры­тие состо­ит­ся 1 апре­ля в Zoom с транс­ля­ци­ей на YouTube с 18.00 до 21.00. Что­бы поздра­вить худож­ни­ка, на онлайн-цере­мо­нии собе­рут­ся его талант­ли­вые и зна­ме­ни­тые дру­зья: Андрей Мака­ре­вич, Марат Гель­ман, Арте­мий Тро­иц­кий, Лео­нид Ярмоль­ник, Нико­лай Фомен­ко, Дмит­рий Пев­цов и другие.

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