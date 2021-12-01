TikTok-блогер Yan Dilan снимет клип на песню «Детство»

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Блогер, рэпер, продюсер, актер, сценарист, участник Высшей лиги КВН и сторителлер Артур Диланян, ставший популярным в социальных сетях под псевдонимом Yan Dilan, привлекает инвестиции на съемки видеоклипа на новую песню «Детство» с помощью инструмента краудлендинга.

«В современной музыкальной индустрии видеоклип – это не только способ продвижения трека, но и отдельное самобытное произведение, — рассуждает Артур Диланян. — При этом все вместе – клип и песня – должны образовывать диковинный симбиоз, вызывать чувства и эмоции».

В мае 2021 года Yan Dilan дал большой сольный концерт, а в октябре было два выступления в московских клубах. Кроме того, Yan Dilan выступает на сборных концертах в качестве приглашенного гостя.

Для сбора средств артист использует первую и единственную в России краудлендинговую платформу для инвестиций в индустрию развлечений Co-Fi. Он планирует привлечь полмиллиона рублей на производство клипа. По словам Артура Диланяна, краудлендинг работает по принципу симбиоза между музыкантом и его аудиторией:

«Поклонники инвестируют в новые творческие проекты артиста, чтобы получить новые сильные впечатления».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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