Дмитрий Корчак впервые выступит в «Зарядье» с большой сольной программой

Арии и сцены из опер Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Верди, Ж. Оффенбаха

Дмитрий Корчак – блестящий тенор, непревзойденный исполнитель бельканто, выступающий на лучших оперных и концертных площадках мира. Участник престижных международных форумов, таких как фестиваль Россини в Пезаро или Зальцбургский фестиваль, в последние годы он все больше внимания уделяет своей дирижерской карьере, не часто радуя своих поклонников вокальными вечерами. Тем большей ценностью для слушателей станет его большой сольный концерт в зале «Зарядье», в программу которого певец включил сочинения из своего коронного репертуара – арии из опер Россини, Беллини, Доницетти, Верди и Оффенбаха.

Вместе с Российским национальным оркестром на сцену выйдет также Академический большой хор «Мастера хорового пения». За дирижерский пульт встанет молодой маэстро Тимур Зангиев, уже успевший завоевать репутацию блестящего интерпретатора итальянской оперной классики.

Где? Московский концертный зал «Зарядье», 9 ноября, 2022 года в 19.00.

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