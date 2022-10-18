Концерт-открытие уникального музыкального проекта «Чистая классика» пройдет в креативном пространстве Niko

24 октября 2022 года стартует уникальный музыкальный проект «Чистая Классика». В галерее-музее признанного мастера скульптуры и живописи Н.Б.Никогосяна выступят известные музыканты: Наталья Савинова – вокал, Алексей Попов – альт, Виктор Ямпольский – фортепиано и участники Духового квинтета Большого Театра.

«Мы задумали этот проект как альтернативу современным тенденциям в концертной практике, которые уводят все дальше и дальше в сторону коммерции и так называемого гламура», – рассказывает руководитель проекта, пианист Виктор Ямпольский. – В нашем цикле концертов главными критериями являются качество сочинений и исполнения. Мы хотим возродить традиции камерных концертов, которые были в прошлом веке, когда в московских залах звучали самые рафинированные программы в потрясающем исполнении, и куда стремилась публика, чтобы вдохнуть целебный воздух настоящего искусства».

Цикл концертов «Чистая Классика» откроет программа из сочинений Моцарта. В этот вечер прозвучат такие шедевры как: Квинтет для фортепиано и духовых, Трио для кларнета альта и фортепиано «Кегельштадт», концертные Арии, Флейтофая соната до мажор. Эти сочинения объединяет то, что, являясь признанными вершинами в камерной литературе, они не часто звучат на концертной эстраде. Причина этому сложность исполнения. Каждое из этих сочинений требует от музыкантов полного погружения и самоотдачи.

Цикл концертов организован фондом поддержки развития проектов в области культуры «Мост Искусств» в сотрудничестве с «Радио Орфей» и Галереей Niko.

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