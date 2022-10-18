Что дает участие в PRO BATTLE League: рассказываем о всех преимуществах

Многие недооценивают онлайн-баттлы, так как даже не представляют сколько новых артистов находят себя и свою аудиторию благодаря им. Музыкальный проект PRO BATTLE League — больше, чем просто проект, это целое комьюнити заряженных и любящих свое дело людей. Именно поэтому нельзя не рассказать о всех тех возможностях, которые получают участники проекта.

Бесплатная звукозапись на студиях-партнерах

Студии-партнеры во многих городах России предоставляют участникам бесплатный час записи и другие привилегии в виде скидок на сведение и приобретение битов. Часто студии-партнеры идут навстречу исполнителям и дарят дополнительное время для записи. Например, студия звукозаписи в Хабаровске от Якова Котлова уделила целых четыре часа одному из участников.

Крупные партнеры и ценные призы для участников и победителей

Проект реализуется при поддержке «Росмолодежь.Гранты». Призовой фонд составляет 100 000 рублей, при этом он может быть увеличен благодаря спонсорской поддержке или активному участию зрителей. Призы проекта будут распределены между 8-ми финалистами. Более того, победители смогут получить грант на обучение по программе «Менеджмент в музыкальном бизнесе» в Бизнес-школe RMA, эксклюзивный продакшн от NO Beatz и продюсирование трека на студии FAUSTROOM. Но главным призом остается 50 000 рублей.

Еще одним крупным партнером проекта является приложение «ПАНЧ», в котором можно создавать и продвигать музыку. Участники могут записывать демки, выбирая бит из большой библиотеки и накладывать различные эффекты.

Участники могут заявить о себе и выйти из тени, а зрители — узнать новые имена

Каждый участник проекта преодолевает свои страхи, пробует новое и делает первые шаги к успеху. Зрителям же проект поможет открыть новые имена, получить новые эмоции и поддержать в турнире тех молодых исполнителей, которые понравились аудитории.

Зрители максимально вовлечены в турнир: они выбирают тему на раунд, пробуют себя в роли судьи. Но самое главное, что каждый пополняет свой музыкальный плейлист треками, которыми он вряд ли бы услышал без проекта.

Александр Петров, организатор проекта PRO BATTLE League, поделился, как онлайн-баттлы меняют жизни людей:

– Успешные истории всегда хороши, и их достаточно. Но ведь есть десятки тысяч других музыкантов, которые приходят и уходят. Кто-то понимает, что музыка не для него, кто-то не готов к критике, болезненно воспринимает неудачи, а для кого-то она служит импульсом, чтобы стать одним из лучших. Если человек настроен серьезно, то нужно идти до конца.

Однако я знаю много людей, которые бросили это дело и стали хорошими ведущими, спортсменами и добились успехов, так как они больше предрасположены к другому. Мы кстати не стесняемся некоторым об этом говорить, на проекте говорят правду, а не гладят по голове и хвалят.

Релиз треков, на которые исполнитель давно не решался

Кто-то долго откладывает в долгий ящик запись треков и их релизы, потому что думает, что недостаточно хорош. Но когда если не сейчас? Ведь, возможно, для кого-то участие в проекте станет шагом в новую жизнь, после которого она полностью изменится.

Артисты с уже хорошим бэкграундом также продолжают участвовать в онлайн-баттлах и добиваются успехов. Например, не так давно HOLLYFLAME, участник проекта ПРО ПЕСНИ, попал в топ-чарты VK Music и Яндекс Музыка.

Крупные инфопартнеры и упоминания в СМИ

У проекта несколько крупных инфопартнеров — POPCAKE, журнал, посвященный современной культуре и моде, а также российский портал о хип-хоп культуре в России и СНГ RAP.RU.

Есть упоминания PRO BATTLE League в таких СМИ, как Рамблер.Кино, Modern Megapolis, Una Persona, АртМосковия, Formusicial.ru и др. Здорово быть причастным к проекту, о котором пишут различные издания. Кстати, рекламный ролик проекта набрал 300 000 просмотров!

Полезные знакомства и связи

Проект хоть и реализуется онлайн, но дает невероятное количество знакомств и связей благодаря общению с другими участниками, с профи, которые работают в студиях-партнерах и всегда готовы поддержать начинающих артистов. В судейском составе находятся такие же творческие личности, именно они дают важные советы и делятся ценной информацией.

PRO BATTLE League — это проект про людей, для людей и, однозначно, трамплин в музыкальный шоу-бизнес!

«PRO BATTLE League» — музыкальный проект, стартовавший 26 сентября от организаторов 17-го независимого. Проект создает все условия, чтобы участники могли творить и развиваться, а студии-партнеры предоставляют бесплатную запись на студиях в разных городах.

«PRO BATTLE League» — это быстрый турнир, который даст трамплин вашему творчеству.

Сайт проекта.

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