Лариса Лужина, Дмитрий Харатьян, Юрий Назаров, Алика Смехова исполнят хиты Олега Анофриева в Звенигороде

18 декабря 2021 года в Культурном центре имени Любови Орловой будет представлена программа в честь народного артиста России Олега Анофриева, актера театра и кино, исполнителя песен из знаменитых советских фильмов и мультфильмов.

В рамках программы пройдет показ фильмов с его участием и концерт «Путешествие в молодость». В нем примут участие народная артистка РСФСР Лариса Лужина, народные артисты РФ Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Юрий Назаров, Наталья Гвоздикова, заслуженная артистка РФ Алика Смехова, победитель 8-го сезона музыкального шоу «Голос» Аскер Бербеков, актеры Дарья Егорова, Дмитрий Тихонов, Максим Колосов, музыкант Илья Самитов.

На уличной площадке зрителей ждут ледяные арт-инсталляции персонажей «Бременских музыкантов», объемные световые фигуры, светодиодные экраны на фасадах Культурного центра с тематическими футажами, музыкальный перформанс по фильмам с участием Олега Анофриева.

Для создания новогоднего настроения для гостей будут работать воркшопы по приготовлению ароматного безалкогольного глинтвейна, росписи имбирных пряников и созданию авторских елочных шаров.

Организаторы фестиваля: Министерство культуры Московской области и ГАУК МО «Креативное бюро «Регион». Ретроспективные показы проводятся при содействии киностудий «Мосфильм» и «Союзмультфильм», а также Госфильмофонда РФ.

Начало основных мероприятий:

ретроспективная программа – 11.30,

музыкальный перформанс – 17.00,

работа творческих мастерских – 17.00,

концертная программа – 19.00.

Мероприятия пройдут с учетом требований, предъявляемых Роспотребнадзором.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Мособлкино в разделе «Афиша».

Напомним, что Культурный центр имени Любови Орловой – участник Всероссийской программы «Пушкинская карта».

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