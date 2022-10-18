Малый театр представит творческую программу «По страницам истории»

20 октября 2022 года на Исторической сцене Малого театра пройдет творческая программа «По страницам истории», в рамках которой будет показан спектакль «Большая тройка (Ялта-45)» по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона и состоится встреча с артистами, занятыми в постановке.



Спектакль был поставлен на сцене Малого в год празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне (режиссер Андрей Житинкин). В нем рассказывается о событиях Ялтинской конференции 1945 года, переговорах между лидерами трех держав накануне окончания войны. Постановка предлагает взглянуть на эти события изнутри – на то, как за важнейшим по своему значению историческим моментом скрываются колоссальная работа, бессонные ночи, тяжелые раздумья.

Исполнители главных ролей – народные артисты России Валерий Алексеевич Афанасьев, Владимир Бенедиктович Носик, Василий Иванович Бочкарев.

После спектакля состоится встреча, на которой участники постановки расскажут о работе над спектаклем и ответят на вопросы. В ней примут участие народные артисты: В.И. Бочкарев, В. Б. Носик, В.А. Афанасьев, Б.В. Любимов, М.Е. Швыдкой, представители Министерства культуры Российской Федерации, общественные и государственные деятели, военные историки.

Начало спектакля в 19:00, встреча с артистами после спектакля в 21:30 (центральный вход)

Где? Москва, Историческая сцена Малого театра, Театральный проезд, 1.

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