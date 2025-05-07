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«Коп-звезда»: ТНТ проводит съемки полицейской комедии с Никитой Панфиловым и Анастасией Красовской

editor
By editor
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коп-звезда
Фото © пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ продолжает съёмки нового сериала «Коп-звезда» — дерзкого, смешного и парадоксально- человечного проекта о том, что происходит, когда органы правопорядка становятся медийными. В центре истории — звезда полицейских соцсетей майор Андрей Китаев, которого сыграет Никита Панфилов, и его новоиспечённая напарница Ника — героиня Анастасии Красовской, случайно попавшая в интернет-тренды после эпичного задержания.

Харизматичный, язвительный, с фляжкой в кармане и демонами в голове, Кит — опытный опер, который знает улицу лучше любого GPS. Его напарница — принципиальная и немного наивная новенькая, ещё не успевшая разочароваться в системе. Вместе они — как рок-группа из двух человек, вынужденная играть на одной волне. Каждая серия — новое расследование, новый вызов и новый способ нарастить аудиторию. Но за лайками, хайпом и вымпелами — настоящая боль и попытка хоть как-то справиться с прошлым.

Главные роли исполняют Никита Панфилов (Кит) и Анастасия Красовская (Ника). Также в проекте заняты: Виктория Богатырёва, Дмитрий Блохин, Даня Киселёв, Екатерина Борисова, Вероника Васант и Сергей Фролов.

Проект снимает режиссёр Виталий Дудка, автор «Юры дворника» и «Нейробати». За сценарий отвечают Сергей Настин и Дмитрий Кирюшкин. Креативный продюсер ТНТ — Александр Вялых, продюсеры ТНТ: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, продюсеры проекта — Георгий Малков и Роксана Санкина, исполнительный продюсер — Сергей Стегний, линейный продюсер — Екатерина Шавлова.

«У нас в основе — хай-концепт: что будет, если мент, ставший звездой за счёт публичных задержаний и облав, сам потеряет интерес к реальной работе. Он больше не опер — он медийная фигура, охотник за лайками. А совестью, которая должна напомнить ему, зачем всё это начиналось, становится молодая стажёрка. Их встреча — это и конфликт, и точка роста, и возможность задать важные вопросы: а что вообще сегодня значит быть полицейским?», – говорит продюсер Георгий Малков.

«Мне интересно играть не просто брутального опера, а человека, который под бронёй скрывает боль. Кит — это смесь фронтмена рок-группы и бойца без правил. Он не святой, но зато живой. Такие роли долго не отпускают», – делится исполнитель роли Кита Никита Панфилов.

«Ника пошла в полицию по стопам отца. У неё — вера в справедливость, желание изменить систему и, наверное, главное — услышать от папы, что он ею гордится. А её напарник, Кит, уже давно перестал верить, что это возможно. Есть мечты, а есть реальность. Их союз — это постоянные споры, компромиссы и решения, которые нужно принимать вместе, как команде. Именно в этом столкновении взглядов и рождается возможность по-настоящему поговорить о том, что такое хорошо, а что плохо», – комментирует исполнительница роли Ники Анастасия Красовская.

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