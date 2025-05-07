РАХ выпустила переиздание фильма-воспоминания «Предчувствие Победы»

На официальном Rutube-канале РАХ уже опубликованы 8 частей: Предисловие «Сороковые – роковые»; Серия 1. «Начало войны. Блокада Ленинграда»; Серия 2. «Художник на фронте. Часть 1»; Серия 3. «Художник на фронте. Часть 2»; Серия 4. «Поэзия на фронте»; Серия 5. «Май 1945 года»; Серия 6. «Путь домой».

Героями фильма стали художники-фронтовики, академики РАХ Борис Неменский, Сергей и Алексей Ткачёвы, Григорий Ястребенецкий и Григорий Ушаев. Люди, посвятившие свою жизнь созиданию прекрасного и служению искусству, поделились воспоминаниями о молодости, о жизни на фронте, боевых ранениях, мечтах о будущем и о Победе. Рассказы ветеранов дополнены уникальными кадрами видеохроники из архивов Мосфильма, Ленинградской студии кинохроники и Студии ЦСДФ. Над фильмом работали: Елена Клембо, Артём Бохонов и Автандил Чачанидзе.

Эти же материалы представлены в рамках масштабного академического выставочного проекта «Вера – Подвиг – Победа» Российской академии художеств, приуроченного 80-летию Победы. Он реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и экспонируется в залах РАХ.