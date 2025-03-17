Корнелия Манго и ее Art Fusion

С 15 по 17 марта в Столичной галерее художников прошла персональная выставка музыканта и художника Корнелии Манго под названием Art Fusion. На VIP-открытии у гостей была возможность насладиться не только картинами, но и мини-концертом. Первым номером певица исполнила свой хит «Две половины». Такое начало не случайно, так как в творческой судьбе Корнелии Манго существуют «две половины» — живопись и музыка, а Art Fusion позволил показать их вместе на одной площадке.

— Для меня сегодняшнее событие крайне важно, — признается Корнелия Манго. — Во-первых, это действительно большая персональная выставка, здесь 53 моих картины. Во-вторых, после декрета это одно из первых крупных мероприятий, в котором я принимаю участие. В-третьих, здесь собрались действительно важные для меня люди, те, кто поддерживал меня не один год в моем творчестве. Все картины, которые здесь представлены, очень разные, поэтому мы назвали выставку Art Fusion.

Стиль фьюжн — это креативное направление, основанное на разностилевом смешении, а именно это отличает творческую манеру Корнелии Манго. В ее работах нашли отражение разные культуры и этносы, сформировавшие личность художницы (картины «Жрица», «Душой раскрыта догола», «Дуализм»), а также ее энергия, страсть, темперамент и позитивное восприятием действительности. Даже такой тяжелый недуг, как сахарный диабет, художница представила в виде яркого и жизнеутверждающего полотна, на котором глюкометр изображен в радостных и ярких цветах. Названия тоже говорят сами за себя — «Тяжесть, ставшая короной», «Мечты взлетают», «Хранитель грез» и т. д.

— Здесь есть работы, написанные еще в 2016 году, а есть совсем свежие. Больше того, некоторые даже не до конца еще просохли. Скажу по секрету, что если до некоторых из них дотронуться, то можно увидеть цвет у себя на руках, — признается Корнелия Манго.

По словам Корнелии, благодаря появлению на свет дочери и участию в шоу-проекте «Суперстар» на НТВ она ощущает невероятно сильный творческий и энергетический подъем:

— Конечно же, я не забываю про музыкальную карьеру, потому что она играет очень важную роль в моей жизни. Музыка всегда очень сильно влияет на меня и мое состояние. То есть если я, например, пишу какую-то новую песню, то это сразу же отображается в моих картинах. Но есть обратное воздействие. Если я пишу какую-то классную картину, то это всегда находит отклик в новой песне. Живопись и музыка — для меня одно целое, и я очень рада тому, как это наполняет и дополняет меня, позволяя мне свободно выражать себя.

Насколько музыканту важно быть разносторонним человеком, отмечает и певица Маргарита Суханкина, пришедшая поддержать коллегу по цеху.

— То, насколько интеллектуально и творчески развит артист, всегда слышно в его пении. Заметно это и в том, как он выходит на сцену, в его поведении, взгляде, жестах, в том, как он держится, как подает себя. Любой творческий человек воспринимается в комплексе, а потому, чем ярче он проявляется в разных сферах жизни, тем глубже он раскрывается в своей основной деятельности, — убеждена Маргарита Суханкина.

Благодаря выставке Art Fusion многие увидели в Корнелии Манго не только певицу с уникальным джаз-соул вокалом, но и настоящего художника.

— Мне кажется, визуальное искусство — это абсолютно потрясающая вещь. Я, честно говоря, никогда не умела рисовать. И для меня люди, которые рисуют, представляются в некотором смысле небожителями. А тем более у Корнелии это очень здорово получается. Честно говоря, я до недавних пор и не подозревала, что она художник. Сделала для себя открытие, и мне очень нравится то, что я вижу, — говорит певица, экс-солистка групп «Тату» Лена Катина.

Большинство собравшихся отмечали невероятную энергетику работ Корнелии Манго.

— Мне хотелось бы, чтобы мои картины помогли людям пробудить положительную энергию и направить ее на созидание, — подчеркивает Корнелия Манго.

Судя по отзывам, ей удалось этого добиться.