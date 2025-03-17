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Обратимся к Чацкому

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горе от ума
«Горе от ума». 1906 г. Александр Андреевич Чацкий. Фото © МХАТ

В Музее МХАТ открылась выставка «Качалов – Чацкий. Грибоедов «Горе от ума», приуроченное сразу к двум юбилеям – 200-летию комедии и 230-летию со дня рождения известного русского дипломата, востоковеда, автора всего одной комедии, которую знают очень и очень многие в нашей стране.

Александру Грибоедову было отпущено всего 34 года жизни, он был блестяще умен и образован и трагически погиб в Персии. Его пьесу «Горе от ума» ставили и ставят в самых разных театрах, Московский Художественный не стал исключением. Не единожды на данной сцене ставили замечательную комедию, разошедшуюся на цитаты. На протяжении нескольких лет Чацкого играл Василий Качалов (впрочем, не только его – роль Репетилова тоже была в багаже русского артиста).

По-настоящему успех пришёл к Качалову в 1924 году. Если бы не случай (Марк Прудкин и Юрий Завадский – исполнители Чацкого в комедии – заболели), Качалову, возможно, не удалось бы сыграть Александра Андреевича. Играл он его и раньше, но то был больше путь к роли. Шли годы, менялось отношение к герою – Чацкий взрослел, опыт подсказывал ему быть беспощаднее к обществу Фамусова, последний раз Василий Качалов сыграл героя с весьма незаурядным умом уже в солидном возрасте – актёру было за шестьдесят, то была последняя роль в карьере.

Костюмы, декорации, фотографии, подлинные предметы со спектакля, сценографию Владимира Дмитриева – всё это можно увидеть на выставке. А ещё – услышать голос Качалова! И, конечно, прочитать знаменитые цитаты, а также выдержки из школьных сочинений. Всё же «Горе от ума» – комедия, а юмор был свойственен Московскому Художественному театру всегда.

Марина АБРАМОВА

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